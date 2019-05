Takhle si vstup do série o extraligový bronz házenkáři Jičína rozhodně nepředstavovali. Na palubovce Dukly Praha totiž zaslouženě 22:32 prohráli. Navíc jejich výkon nebyl vůbec dobrý.

Petr Mašát. | Foto: Deník

„Po tom semifinále jsme měli hlavy dole. Byli jsme jen sparing partnerem, Dukla si s námi zahrála trénink,“ uvedl zklamaný trenér Jičína Petr Mašát. A měl pravdu. Ronal už do utkání vstoupil velmi špatně, když hned po šesti minutách prohrával 1:5. A Pražané svůj náskok postupně navyšovali. Poločas vyhráli o sedm branek 16:9, navíc třemi rychlými góly na začátku druhé půle odpor Jičína definitivně zlomili. Východočeši se do středečního domácího zápasu musí výrazně zlepšit, to bude mít výhoz v 19 hodin.