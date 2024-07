Svátek pro všechny příznivce motorsportu klepe na dveře. O víkendu se do Nové Paky sjede autokrosová elita. Ve Štikovské rokli se pojede pátý podnik letošního evropského šampionátu. Mekka tohoto krásného sportu má znovu co nabídnout, což potvrzuje obrovský zájem od závodníků. Těch bylo v den uzávěrky přihlášeno skoro 170!

Velkou událostí pro všechny české příznivce bude návrat legendárního Václava Fejfara, který potvrdil, že bude na domácí trati startovat.

„Mnozí z vás to už vědí, ale ke komu se to ještě nedostalo, budeme startovat na mistrovství Evropy v Nové Pace s naší bývalou Fabií 3. Petr Šimurda nám ji zapůjčil a i on bude startovat ve stejné divizi s vozem Škoda 130 LR. Fabie nyní ožila, teď proběhne dodělání a naladění nového motoru a hurá závodit,“ potěšil fanoušky na svém facebookovém profilu Fejfar, jenž bude startovat ve třídě Touring Autocross.

„Vašek potřebuje závodit, je to jeho celoživotní náplň, takže došlo k dohodě, že odstartuje s mojí Fabií a já vyrazím s elerou,“ potvrdil naopak Šimurda.

PROGRAM Sobota 6. července:

08:45: volný trénink (2 kola)

10:25: 1. měřený trénink

13:40: 2. měřený trénink

16:15: 1. série rozjížděk

18:45: 2. série rozjížděk (divize TA) Neděle 7. července:

08:00: 2. série rozjížděk (bez divize TA)

10:15: 3. série rozjížděk

12:40: představení jezdců a slavnostní zahájení

13:30: semifinálové a finalové jízdy Po každém finále stupně vítězů

V Buggy 1600 bude chtít na loňskou sezonu zavzpomínat Jakub Novotný, který obhajuje titul a i v Pace dokázal loni zvítězit. Nahánět ho budou Kobras, Florián, Wibbeler či Jaspers.

Královské Supper Buggy vévodí Petr Nikodém. Skvělou sezonu prožívá i Zdeněk Antony. Nahánět české piloty budou chtít zahraniční jezdci Mike Bartelen a Olivier Dufour.

„Nejvíce přihlášek nám došlo v kategorii Cross Car, celkem 48. Nechybí loňský mistr Evropy Ivan Piňa Chinchilla, novopacký vítěz z roku 2022 David Meat a s nimi se pustí do boje Češi Doležal, Sulek, Kotaška, Svobodovi a Kuneš,“ přibližuje předseda organizačního výboru Miroslav Chudoba. Nabitá bude i třída Junior Buggy, kde si to mezi sebou rozdají mladé naděje.

VIDEO: V květnu se v Hořicích jel závod 300 ZGH