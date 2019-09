„Až začátek sezony ukáže, jak na tom doopravdy jsme. Prioritou je znovu postup do play off,“ říká před sobotním startem jičínský kouč Mašát.

V letní přestávce odešel Libor Horut, navíc v A týmu skončil dlouholetý kapitán Martin Bareš, jak to může s týmem zamávat?

Tohle byli dva zkušení hráči. Libor do obrany sice tak platný nebyl, ale v týmu měl téměř nejlepší rozhazovací schopnosti, navíc byl jedním z nejlepších střelců našeho týmu, takže nám samozřejmě bude chybět. Na jeho pozici přišel z Dukly mladíček Jan Škalda. Martin Bareš byl poslední dva roky hráč už pouze do defenzivy, ale především jeho obrovské zkušenosti se budou těžko nahrazovat.

Naopak do týmu přišel z Plzně Petr Sedlák, co od něj očekáváte?

Je to mladý kluk, tohle pro něj bude první rok v mužích, ale je to juniorský reprezentant. Počítám s ním na post levého křídla, bude záležet na něm, jak bude pracovat a jak se vyrovná s přechodem do mužské házené.

Další posilou je Pavel Pich, který poslední dva roky působil v Zubří, předtím byl jedním z nejlepších střelců první ligy v Náchodě.

Přesně tak. Vzpomínám na první jeho utkání proti nám, kdy nás v dresu Zubří svými góly vlastně porazil především on. Jsme rádi, že jsme získali dalšího levorukého hráče k Ondrovi Šulcovi a Martinu Hlavovi. Pavel je navíc schopný kromě pravé spojky i alternovat na pravé křídlo, což je pro nás skvělé, protože Tomáš Kolc přerušil kariéru.

Výsledkově se může zdát příprava neúspěšná, když jste ani na turnaji v Polsku, ani na domácím Zepos cupu nevyhráli, ale na druhou stranu jste hráli vyrovnané zápasy s velmi kvalitními týmy.

Nemám rád slova, že výsledkově byla příprava neúspěšná. My jsme se v ní utkali se špičkovými týmy z Polska, Slovenska i domácí extraligy a rozhodně jsme v zápasech měli dobré momenty a hráli vyrovnané duely. Na tom můžeme stavět.

Na začátku sezony máte velmi těžký los.

Za mého působení v Jičíně to tak bylo vždycky, už skoro tradice. Letos je to opravdu extrémně těžké, když jedeme na Duklu, poté nás doma čeká vicemistr z Karviné a na třetí kolo jedeme do Nového Veselí.

Na druhou stranu v předchozích letech jste na začátku sezony velké týmy dokázali porážet.

Může to být výhoda. První zápasy jsou otevřené, protože forma ještě není ustálená, my se budeme snažit využít situace a uvidíme, co z toho vznikne.