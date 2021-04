Z letošní zvláštní sezony tak může Ronal vytěžit nejlépe sedmé místo, o které se porve v dvojutkání s Frýdkem-Místkem, jenž nestačil na Zubří.

Stejně jako zápas v Kopři-vnici byl vyrovnaný i ten v Jičíně. Oba celky od začátku předváděli aktivní házenou, navíc to na palubovce pěkně jiskřilo. Důkazem toho je i deset vyloučení. Východočeši se po polovině první půle dostali do tříbrankového vedení, jenže o to do půle přišli. Hosté totiž nepříznivý vývoj duelu otočili a do šaten šli s vedením 16:14.

„My jsme utkání bohužel nezvládli, ačkoliv bylo vyrovnané. Měli jsme v něm možnost Kopřivnici odskočit. Bohužel jsme nevyužili všech našich možností a v momentě, kdy se zápas lámal, byla chytřejší a šťastnější Kopřivnice,“ hodnotil duel jičínský kouč Mašát.

Po změně stran dokázal Jičín manko smazat a začínalo se od nuly. Rozuzlení přišlo až v samotném závěru, kdy ještě v 58. minutě vyrovnával na 31:31 domácí Freiberg. Jenže poté skóroval Gřes a Ronal už na jeho branku reagovat nedokázal. Pojistku přidal Fulnek a tečku za utkáním udělal z šestky Gřes.

„S Jičínem to jsou vždy vyhrocené zápasy. Já si je osobně velmi užívám, protože mám rád, když jsou zápasy vyhecované. My jsme splnili to, co jsme si řekli, proto můžeme být maximálně spokojeni,“ řekl hrdina zápasu Patrik Fulnek, jenž v zápase nasázel devět branek. Na jičínské straně byl nejlepším střelcem zápasu Ondřej Šulc, ten kvůli zranění nastoupil pouze k odvetě.

„V dnešním utkání, a to především v prvním poločase, nás srážely technické chyby a také velký počet vyloučení. To nás stálo dobrý výsledek. Teď v nás převládá zklamání, protože ve vzájemných duelech s Kopřivnicí máme dvě výhry, jednu remízu a ten nejdůležitější zápas jsme si prohráli sami,“ mrzelo jičínského hráče Michala Naimanna.

HBC Ronal Jičín –KH ISMM Kopřivnice 31:34 (14:16)

Nejvíce branek: Šulc 5, Kastner 4, Freiberg 4/1 – Fulnek 9/4, Gřes 6, Střelec 5. Rozhodčí: Kozler, Zych. Sedmimetrové hody: 2/2 – 6/6. Vyloučení: 6:4. ČK: Petřík (Kopřivnice). Hráno bez diváků.