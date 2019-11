Házenkáři extraligového Jičína si připsali důležité vítězství. Na domácí palubovce přehráli Brno 21:20.

Jičín v dalším kole extraligy házenkářů hostí Brno. | Foto: Karolína Machalická

Po reprezentační přestávce se znovu rozběhla nejvyšší domácí soutěž. A Jičín hned po ní věděl, o co hraje. Doma totiž hostil tabulkového souseda z Brna a pokud se chtěl posunout směrem k místům zaručujícím play off potřeboval nutně vyhrát. To se mu nakonec těsně podařilo!