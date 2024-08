Před anglickým soupeřem Adamem McLeanem je Červený díky úvodním dvěma závodům, které v nizozemském Hengelu ovládl a Brit zde chyběl. Jenže od té doby ukazuje McLean svoje nesporné kvality. Červeného porazil ve všech šesti zbylých jízdách.

„Přiznám se, že už v zimě, kdy bylo jasné, že s námi bude soupeřit, jsme si o něm zjišťovali informace. A z nich bylo patrné, že je na tom papírově velmi dobře, což potvrzuje v každém závodě,“ pokyvuje zkušený český závodník.

On sám si moc dobře uvědomuje, jak těžké bude nováčka z ostrovů porazit. „Velmi složité. Je to skvělý závodník. Vyrůstal v Británii na superbikách, takže dokáže držet krok s tamní špičkou. Moc kvalitní závodník,“ přiznává Červený.

Na legendárním hořickém okruhu, který je velmi těžký na naučení, by však mohl mít výhodu. Zná každý metr trati, ví, jak zde chutnají velká vítězství. „Musíme doufat, že chvíli bude trvat, než se hořickou trať, která není jednoduchá, naučí. Ale nechci na to spoléhat, naopak si přeji v Hořicích zajet co nejlépe.“

PÁDY? ČLOVĚK SI TO NESMÍ PŘIPOUŠTĚT

Věk může být však na druhou stranu výhodou pro zahraničního jezdce. „Jo, v tomhle má trochu výhodu. Mně bude příští rok pětačtyřicet, věk se zákonitě podepíše na každém. O to víc musíme dřít. U něj to ale není pouze roku narození, je opravdu nadaný,“ pokračuje miláček hořického publika.

close info Zdroj: archiv jezdce zoom_in Marek Červený.

Červenému se v květnu překvapivě nevydařily závody 300 zatáček Gustava Havla. Na mokré trati dvakrát upadl a teď v srpnu, kdy je předpověď na víkend téměř ideální, by chtěl zapsat úplně jiné výsledky.

„Je pravda, že jsem snad nikdy neupadl dvakrát, ale takových pádů za sebou mám desítky. Tohle si člověk nesmí připouštět, jinak by byl konec,“ nechce se vracet do nedávné minulosti. „Jezdím na vysoké úrovni a někdy to prostě nevyjde. Asi se na tom trochu podepsal i déšť. Já v něm nezávodím rád, road racing je sám o sobě nebezpečný a myslím, že by se za deště jezdit nemělo. Na druhou stranu to byly moje hlouposti,“ přemítá přeci jen Červený. Ale zpátky do souboje o letošní primát v IRRC. Do konce sezony zbývá odjet již jen dva podniky.

Po Hořicích se bude soupeřit ještě ve Frohburgu. Vzhledem k třináctibodovému náskoku je jasné, že pokud by Červený skončil dvakrát za svým největším pronásledovatelem, i tak by do Německa jel v čele průběžného pořadí. „Takhle to nechci brát. My budeme dělat maximum pro to, aby to takhle nedopadlo a naopak, abychom před Frohburgem měli ještě lepší výchozí pozici. Ten okruh je lehký na naučení, proto myslím, že tam problémy mít nebude vůbec žádné,“ uzavírá.

PROGRAM ČTT

Sobota 10. srpna 2024 (kvalifikace) 08:30 – 08:50 I. měřený trénink Klasik 175 + 250

09:10 – 09:35 I. měřený trénink IRRC SSP

09:55 – 10:15 I. měřený trénink Klasik 350, 350 (B), 250 (B)

10:35 – 11:00 I. měřený trénink IRRC SBK

11:20 – 11:40 I. měřený trénink Klasik 500 + 750

12:00 – 12:20 I. měřený trénink Side

12:20 – 13:00 Přestávka

13:00 – 13:20 II. měřený trénink Klasik 175 + 250

13:40 – 14:05 II. měřený trénink IRRC SSP

14:25 – 14:45 II. měřený trénink Klasik 350, 350 (B), 250 (B)

15:05 – 15:30 II. měřený trénink IRRC SBK

15:50 – 16:10 II. měřený trénink Klasik 500 + 750

16:30 – 16:50 II. měřený trénink Side Neděle 11. srpna 2024 (závody) 08:45 10 kol IRRC SSP

09:50 7 kol Klasik 175 + 250

10:55 10 kol IRRC SBK

12:00 20 min. Side

Vyhlášení dopolední části programu od 12:30 v prostoru startu a cíle.

13:30 10 kol IRRC SSP

14:35 7 kol Klasik 350, 250 (B), 350 (B)

15:40 10 kol IRRC SBK

16:45 7 kol Klasik 500 + 750

Vyhlášení odpolední části programu od 17:30 v prostoru startu a cíle.

Takhle se na České Tourist Trophy závodilo loni