„Pro hráče není jednoduché hrát v pohodě po delší sérii bez vítězství, ale i takové období se ve sportu stane. Není to pro nikoho příjemné, ovšem jak se do této situace družstvo dostalo, tak si z ní musí najít cestu ven. V této fázi sezony je to hodně i o charakteru jednotlivců. Jestli ho máme ve správném rozložení, to nám ukáží nejbližší zápasy,“ uvedl kouč Královských sokolů Richard Kucsa.

Sokoli se na Final Four nepodívají. Mrzet je může třetí perioda, která rozhodla

Olomoucko v posledních týdnech udělalo několik změn ve svém hráčském kádru a to jak ven, tak i dovnitř. „Musíme být připraveni reagovat na několik neznámých věcí ze strany soupeře, které nám v utkání nesmí dělat velký problém. Ale oni to budou mít vůči nám stejně, takže očekávám zajímavý zápas,“ dodal Kucsa.

Tabulka nadstavby – skupina A2

1. USK Praha 26 14 12 2106:1990 53.8

2. Slavia Praha 26 9 17 1999:2121 34.6

3. Olomoucko 26 5 21 2075:2345 19.2

4. Hradec Kr. 26 4 22 1824:2256 15.4