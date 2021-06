Naším dnešním respondentem je tedy DAVID MACHALICKÝ, brankář a opora týmu.

Závěr minulé a celá právě skončená sezona byla hodně zvláštní. Mohly se hrát pouze profesionální soutěže a ty ještě podléhaly nejrůznějším omezením. Jak jste se s tím vyrovnal?

Nic jiného nám ani nezbývalo, nastavily se podmínky, které jsme museli akceptovat. Znamenalo to testování třeba i dvakrát týdně a dodržování přísných hygienických podmínek. Taková je ale bohužel momentální situace a musíme se s ní prostě poprat. Samozřejmě bych také radši hrál pro plná hlediště.

Příprava na zápasy byla evidentně specifická, dlouho se nesmělo do hal a tak zejména kolektivní sporty měly potíže. Jak to řešil Jičín?

Od klubu jsme obdrželi individuální plány, které jsme plnili. To bylo to jediné, co se v této době mohlo. Herní výpadek a nácvik situací na hřišti byly znát. Podmínky byly ale pro všechny týmy stejné, je to smutné období. Doufám, že jsme už nasměrovaní správným směrem a my se budeme moct vrátit k běžnému životu.

Domácí prostředí dělá za sezonu určitě hodně, tlak na soupeře, někdy možná i trochu na rozhodčí. Připravilo to tým o nějaké body?

O tom jsem přesvědčený. Fanoušci nám při domácích zápasech hodně chyběli. Jsou našim hnacím motorem, když se zápasy lámou. Na druhou stranu se nám povedlo přivézt spoustu bodů z venkovních zápasů. Tady jsme naopak absence domácího publika využili.

V posledních dvou sezonách dosáhl Jičín vždy na play off, v něm pak na letošní 7. místo. Jste s ním spokojený, nebo to mohlo být ještě lepší?

Vždy to může být lepší. Mrzí mě, že nám uteklo pár velmi dobře rozehraných zápasů, které jsme prohráli až v závěru zápasu. To nás samozřejmě stálo lepší postavení v tabulce. Na druhou stranu si myslím, že musíme být s postavením v tabulce spokojení. Nechali jsme za sebou týmy jako Frýdek-Místek, Brno nebo Hranice. Dobře jsme měli rozehraný i zápas s Kopřivnicí, a mohli jsme bojovat o 5. místo. Bohužel to byl ale jeden z těch zápasů, kde jsme nezvládli závěr utkání.

A jak do nadcházející sezony, cílem bude opět – minimálně – play off ? A tým do ní půjde stejně silný nebo se chystají nějaké výrazné posily?

Play off máme za cíl každý rok. S vedením klubu jsme ještě ale o předsazeních cílech nemluvili. Bude také záležet, jak se nám podaří doplnit kádr. Končí nám opory týmu Ondra Šulc a Zdenda Kubík, navíc si nucenou pauzu dává také Pavel Pich. Odpovědnost za výkon a výsledek už budou muset převzít jiní hráči. Sám budu zvědavý, jak se nám to povede. Týmu ale věřím!

Ještě bych se zeptal na osobní ambice. Chtěl byste zkusit třeba reprezentaci nebo přestup do nějakého ekonomicky silnějšího klubu?

Ambice musí mít každý hráč, a to v jakémkoli sportu na jakékoliv úrovni. Bez toho by se nedokázal zlepšovat. Já v tomto ohledu nejsem výjimkou, chtěl bych nějakým způsobem stabilizovat svoji výkonnost a posouvat se dál. V Jičíně jsme s rodinou šťastní, takže na přestup do jiného klubu ani nemyslím. Rád bych se posouval dál společně s celým klubem.

– Václav Nidrle