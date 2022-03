Úvodní semifinále jen potvrdilo, že se Hradci letos proti Žabinám nedaří. Prohrál s nimi všechny čtyři vzájemné souboje. Tentokrát zaostal nejen ve skóre, ale i v dalších statistikách. Nejvíce na doskoku, který prohrál vysoko 35:61.

SEMIFINÁLE, 1. ZÁPAS

Žabiny Brno – Sokol Hradec Králové 76:55 (23:13, 50:24, 67:41). Body: Záplatová 15, Holmesová 14, Vacková 14, Grigalauskytéová 10 (11 doskoků), Hamzová 7, Vondráčková 7, Jurčenková 6 (14 doskoků), Stoupalová 3 – Velichová 13, Matušková 10, Marečková 9, Čuperková 8, Pokorná 8, Effangová 4, Bolardtová 3. Rozhodčí: Kapaňa, Karafiát, Hecl. Trojky: 8:8. Trestné hody: 17/14 – 12/9. Doskoky: 61:35. Fauly: 16:17. Diváci: 104. Stav série: 1:0.

„Byla to jasná dominance Žabin, které ukázaly svoji sílu v první čtvrtině. My jsme působily hodně zakřiknutým dojmem a jsem hodně rozzlobená na to, jak jsme nezvládaly souboje pod košem na obranném doskoku. Žabiny měly za poločas asi 14 útočných doskoků, což je šíleně vysoké číslo. I když tam mají jasnou převahu výškovou i silovou, tak jsme tam měly zbytečně hodně oken, kdy jsme byly nedůsledné. Musíme si to rozebrat. Pokud bychom takto chtěly hrát, výsledky budou vypadat podobně,“ netajila zklamání z výkonu svého týmu Romana Ptáčková, trenérka Hradce.

„V útoku, možná někdy i pod tlakem, jsme nebyly trpělivé. Bylo tam málo rychlých protiútoků. Až ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto a to už bylo strašně pozdě. Takže trpělivější hra v útoku a připravit si i lepší střelecké pozice,“ pokračovala Ptáčková.

„K zápasu asi nemám moc pozitivního co říct. První poločas byl z naší strany bez obrany, bez doskoku, tam jsme si to nechaly utéct. V útoku mi přišlo, že každá hráčka si hrála sama na sebe a moc jsme si nepomohly. Takže útok špatný, obrana špatná, celý zápas špatný,“ nehledala výmluvy Kristýna Čuperková, křídelní hráčka východočeského celku.

Pro Lvice může být povzbuzením alespoň druhý poločas, který vyhrály 31:26. I když je pravda, že soupeř už v té době hodně polevil. Možnost nápravy budou mít hradecké hráčky již zítra na domácí palubovce.