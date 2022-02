Dohrávka 7. kola

Sokol Hradec Králové – Žabiny Brno

76:78 (18:15, 34:33, 58:56)

Body: Effangová 20, Čuperková 18, Šotolová 10, Fišerová 8, Matušková 8, Pokorná 8, Bolardtová 2, Levínská 2 – Holmesová 22 (13 doskoků), Stoupalová 19, Záplatová 14, Hamzová 5, Vacková 5, Vondráčková 5, Šoukalová 4, Jurčenková 3, Grigalauskytéová 1. Rozhodčí: Kučírek, Bohata, Scholzová. Fauly: 28:15. Trestné hody: 16/12 – 37/24. Doskoky: 40:53. Trojky: 8:8. Diváci: 100.

V Hradci se hrál basketbal se vším všudy. Bylo vidět, že proti sobě stály týmy, které budou usilovat o medaili. Domácí tým byl přece jen častěji ve vedení, nejvíce o osm bodů, ale nakonec se musel smířit s těsnou porážkou. Rozjeté Žabiny, které byly i podle sázkových kanceláří favoritkami, urvaly výhru až v dramatickém závěru.

„Skvělý výkon našeho týmu. Bojovaly jsme proti Žabinám, které výrazně posílily, zatímco my jsme oslabily. Věděly jsme, že soupeř bude mít obrovskou výškovou převahu, přesto se s tím holky dobře popasovaly a trápily favorita až do koncovky,“ řekla po utkání Romana Ptáčková, trenérka Hradce.

Co podle ní vyrovnanou partii rozhodlo? „Lehce nás přeskákaly, hlavně na útočném doskoku. A pak měly 37 trestných hodů, zatímco my jen 16. Možná měly větší tah dovnitř a těžké jsme to měly s americkou hráčkou, která hraje velmi kontaktně. Hráčky však musím pochválit, snažily se odvést stoprocentní práci v obraně a kdyby nám v útoku padly ještě některé volné střely, tak mohlo být na světě překvapení,“ dodala Ptáčková.

Lvice tímto výsledkem ztratily šanci na druhé místo, po základní části by měly skončit třetí. Brněnské Žabiny pokračují v sezoně s jedinou porážkou.

Dohrávka 16. kola

Kara Trutnov – Levhartice Chomutov

64:81 (17:18, 32:36, 44:61)

Body: Borsová 14, Králová 13, Vítová a Kozumplíková 9, Seifrtová 7, Šmahelová 4, Linhartová a Hajnová 3, Finková 2 – Krejzová 24, Reynoldsová 22, Satoranská 12, Kučerová 10, Löflerová 7, Vorlová 6. Rozhodčí: Linhart, Barták, Kovář. Fauly: 14:13. Trestné hody: 8/7 – 12/11. Trojky: 9:4.

Trutnovská Kara šla do zápasu s Chomutovem v roli outsidera, tým však dle trenéra Martiška podal nejlepší výkony v sezoně. Svého střeleckého maxima v ŽBL dosáhla osmnáctiletá Veronika Borsová, nejlepší domácí střelkyně v zápase.

Ohlasy trenérů

Michal Martišek, trenér Kary Trutnov:„Podali jsme nejlepší výkon v sezoně. Hrálo se nám mnohem lépe, když nám fandilo domácí publikum. Mrzí nás třetí čtvrtina, ve které se projevily zkušenosti a výšková a váhová převaha soupeře. Zápas jsme nevypustili ani v momentě, kdy jsme prohrávali o 24 bodů a stáhli rozdíl na 16 bodů. Všechny hráčky zaslouží absolutorium, zejména v nelehké situaci, ve které se nacházíme. Minulý týden byl docela hektický. S Annou Rylichovou jsme byli už od začátku sezony domluveni, že pokud by po Novém roce měla lukrativní nabídku ze zahraničí, tak ji uvolníme. Měla jich několik, z Německa a Itálie. Nakonec se rozhodla pro Itálii. Jsme strašně rádi, že se jí sen splnil a přejeme jí, ať se jí v basketbalové kariéře daří co nejlépe. Na situaci jsme museli reagovat, velice rychle přišla Taylor Goligoski, absolventka univerzity Montana, která v Evropě ještě nehrála. V Trutnově je teprve dva dny a zatím se sžívá s týmem. Na hostování ze Žabin Brno máme bývalou mládežnickou reprezentantku Terezu Pogányovou, která by nám měla pomoct do důležitých zápasů, které nás čekají příští týden.“

Jozef Rešetár, trenér Levhartic Chomutov:„S naším výkonem jsem nebyl spokojený. Rozhodla zkušenost našich hráček. Mladé domácí hráčky podaly velmi snaživý výkon, což je příslib do budoucnosti. Ačkoliv jsme věděli, kde je největší síla domácích, tak nám dávaly hodně bodů a potrápily nás.“

Nejbližší program Lvic – sobota 18.00: Hradec Králové – Žabiny Brno (semifinále Českého poháru). Nejbližší program Kary – sobota 17.00: USK Praha – Trutnov. Úterý 19.00: Trutnov – Ostrava.

Tabulka Renomia ŽBL



1. USK Praha 15 15 0 1667:777 100.0

2. Žabiny Brno 16 15 1 1333:939 93.8

3. Hradec Králové 16 12 4 1200:976 75.0

4. KP Brno 16 11 5 1202:997 68.8

5. Slavia Praha 17 11 6 1097:1072 64.7

6. Chomutov 16 6 10 1070:1104 37.5

7. Slovanka 17 5 12 1096:1382 29.4

8. Ostrava 14 3 11 832:1165 21.4

9. Trutnov 15 1 14 831:1314 6.7

10. Strakonice 16 0 16 834:1436 0.0