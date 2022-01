Avšak v první čtvrtině to nebylo znát, neboť to byly právě Brňanky, které byly po většinu času ve vedení.

KRAJSKÉ DUO O VÍKENDU



Sobota, 16.00: Sokol Hradec Králové – USK Praha

Neděle, 16.30: KP Brno – Kara Trutnov

Ve druhé periodě se skóre přelévalo ze strany na stranu, ale v závěru odskočily Lvice. Ty si pak po přestávce vypracovaly výrazný náskok, který se blížil až ke dvacetibodové hranici (42:60).

KP se ovšem nevzdalo a ve zbývajícím průběhu udělalo ze zápasu ještě drama.

„Věděly jsme, že Brnu chybí některé klíčové hráčky z perimetru, ale zase mělo poměrně vysokou sestavu. Doskoky však byly nakonec vyrovnané. Chtěly jsme být lepší v poli, což se dařilo, ale pak přišel náš hluchý úsek, kdy se Královo Pole dostalo do laufu. Co Dudáčková a Malíková zvedly, to daly. Bylo to velmi kvalitní utkání a jsem ráda, že se zvládlo,“ řekla hradecká trenérka Romana Ptáčková.

KP Brno – Sokol Hradec Králové 77:81 (20:21, 37:44, 57:65). Body: Malíková 21, Dudáčková 19, Aklová 12, Stejskalová 12, Kucowská 10 (11 doskoků), Fadrhonsová 3 – Effangová 25, Šotolová 16, Fišerová 15 (11 doskoků), Čuperková 9, Matušková 7, Dautovičová 6, Levínská 3. Rozhodčí: Nejezchleb, Kejklíček, Kremser. Trojky: 8:9. Trestné hody: 32/19 – 14/10. Doskoky: 41:41. Fauly: 15:26. Diváci: 400.

Tabulka Renomia ŽBL

1. USK Praha 12 12 0 1305:620⋌100.0

2. Žabiny Brno 9 8 1 713:519⋌88.9

3. Hradec Král. 13 11 2 1011:756⋌84.6

4. KP Brno 13 9 4 950:824⋌69.2

5. Slavia Praha 12 8 4 770:788⋌66.7

6. Slovanka 12 5 7 779:953⋌41.7

7. Chomutov 12 3 9 777:864⋌25.0

8. SBŠ Ostrava 12 2 10 709:1010⋌16.7

9. Kara Trutnov 11 1 10 612:930⋌9.1

10. Strakonice 12 0 12 653:1015⋌0.0