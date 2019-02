Lužany – Traťový rekord „hvozdů" má hodnotu 25:19,5 minuty a od roku 1986 ho drží Jiří Čivrný ze Slovanu Liberec.

Takový čas ještě nikdo za šestadvacet let nedokázal překonat, ba co víc, ani se k němu nepřiblížil. V posledních deseti letech se časy pohybují mezi 26:30 až 27:00 minutami.



Pavlišta bojoval

Ani letos nechyběl na startu rekordmanův syn Jiří Čivrný mladší, v dresu SK Nové Město nad Metují. V kuloárech se mluvilo o tom, že by mohl… Ale třiatřicet stupňů ve stínu v době startu hlavního závodu mužů na 8000 metrů, kde běžci museli zdolávat dvousetmetrové převýšení, dávalo tušit, že vedro bude největším soupeřem. A také bylo.



Mladý Čivrný skončil druhý (27:32 min.), rychlejší byl loňský vítěz Vít Pavlišta (27:14). V cíli toho měli všichni plné zuby, rádi přijali kbelík s vodou a mokrý hadr od skupiny místních pečovatelek. Po chvíli se rozpovídali.



„Vloni to bylo podstatně lepší, letos bylo vedro, a to nás sráželo, zabrat nám dalo stoupání, únavu jsem cítil v závěru," řekl vítěz Pavlišta. Jiří Čivrný mladší dodává: „Cítil jsem, že mám dost sil, v úvodu jsem se dost šetřil a to byla chyba, soupeř mě v závěru utekl, ale na rekord to dneska stejně nebylo." Dobře si vedl i bývalý jičínský fotbalista Michal Vejvoda. Pohyboval se průběžně na pátém místě, nakonec to bylo čtrnácté místo „V závěru chyběly síly, nejhorší úsek byl cestou z lesa do vesnice," dodal udýchaný Vejvoda.



Vítěz Vít Pavlišta byl spokojen, vyhrál podruhé a má nakročeno k získání pěkné trofeje. V roce 2009 přišli lužanští pořadatelé už o třetí putovní pohár. Do trvalého vlastnictví ho získal třetím prvenstvím v řadě vítěz hlavního závodu Zdeněk Hnilo.



Pro vítěze je připraven nový, snad ještě větší a ještě naleštěnější, než ten minulý. Vít Pavlišta z města pod Ještědem si tak může brousit zuby. Jak se nám svěřil, do Lužan jezdí 27letý logistik automobilového průmyslu rád. Před dvěma týdny dosáhl dalšího úspěchu, když při mistrovství republiky ve Znojmě skončil na pětikilometrové trati druhý. No uvidíme za rok, to se 29. června poběží 38. ročník…



Pořadatelé vyhlásili i nejmladšího účastníka – Šarlota Kaisová z Lužan (12,5 měsíců), nejstaršího závodníka: Jan Buchar (79 let) z Vrchlabí, nejstarší ženu: Magdalena Jelínková (Pardubice), 67 let.



Další zajímavosti a výsledky:

Hlavní závod mužů, 8000 m: 1. Pavlišta (Sn Liberec) 27:14,3, 2. Čivrný (SK Nové Město n. Met.) 27:32,0, 3. M. Berka (Turnov) 28:23,8, 4. Pomikálek (Hořice) 29:02,7, 5. R. Berka (Kozákov) 29:39,0, 6. Groh (Jilemnice) 29:47,7, 7. Ježek (Liberec), 30:09,4, 8. Štantejský (Špindlerův Mlýn) 30:33,9, 9. Jančík (Svartes Hořice) 31:17,2, 10. Hurdálek (Trutnov) 32:25,4, 11. Jadrný (Renova Race team) 32:44,1, 12. Záleský (Lázně Bělohrad) 33:14,4, 13. Ptáček (Petrovičky) 33:30,4, 14. Vejvoda (Sokol Jičín) 33:31,5, 15. L. Krupka (Sokol Jičín) 33:37,5, 16. Vanta (Hronov) 33:41,5, 17. Mazač (Police n. Met.) 33:51,3, 18. Polák (Bakako Nová Paka) 34:08,8, 19. Buřil (Vidochov) 34:16,2, 20. Fiala (Podhorní Újezd) 34:51,0, atd. Startovalo 72 běžců.

Ženy, 1968 – 77 (5000 m): 1. Tůmová (Vrchlabí) 25:35,2, 2. Smith (Vrchlabí) 26:23,5, 3. Ernestová (Trutnov) 29:15,4, 4. Krabcová (Jičín) 29:46,4, 5. Jampílková (Jičín) 30:35,9, 6. Svatá (Kruh) 31:40,8. Ženy, 1978 – 93 (5000 m): 1. Jirásková (Česká Třebová) 25:57,2, 2. Lenčová (Jičín), 26:21,5, 3. Trojanová (Jilemnice) 27:24,2, 4. Škodová (Úpice) 29:40,9, 5. Pabišková (Lužany) 35:42,3. Ženy veteránky 1967 a starší (2500 m): 1. Vacková (Hronov) 14:02,0, 2. Jirásková (Lanškroun) 14:21,0, 3. Zemanová (Bakov n. J.) 16:22,3, 4. Sedláčková (Lanškroun) 18:38,5, 5. Jelínková (Pardubice) 20:16,3.

Vítězové mužských kategorií, 1983 – 93: 1. Pavlišta (Liberec) 27:14,3, 1978 – 82: 1. Čivrný (Nové Město n. Met.) 27:32,0, 1973 – 77: 1. Pomikálek (Hořice) 29:02,7, 1968 – 72: 1. Ptáček (Petrovičky) 33:30,4, 1963 – 67: 1. Jančík (Hořice) 31:17,2, 1958 – 62: 1. Lanta (Hronov) 33:41,5, 1953 – 57: 1. Menšík (Jablonec n. N.) 36:30,0, 1948 – 52: 1. Šír (Rokyntice n. J.) 38:08, 1943 – 47: 1. Groh (Vrchlabí) 41:10,4. Veteráni, 1942 a st. (5000 m): 1. Šteinc (Vrchlabí) 29:31,3.