Ludvík ovládl mistrovství světa v Jičíně. Na šampionátu získal pět medailí!

Pět zlatých medailí, jedna stříbrná, čtyři bronzovéz individuálních závodů a další kompletní sada medailí ze štafet. To je skvělá bilance českých mužů a žen z domácího mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech (MTBO), které hostil Jičín. Závodilo se všaki v Mostku, Jabkenicích či Nové Pace. Zahanbit se nenechali ani jezdci do dvaceti let, kteří do sbírky českých úspěchů přidali další čtyři cenné kovy (tři zlata a jedno stříbro).

Vojtěch Ludvík. | Foto: www.wmtboc2023.cz