Po dvouleté přestávce zaviněné covidem se o víkendu v Hořicích bude závodit. Na programu je známý motoristický závod 300 zatáček Gustava Havla. Kategorie superbiků a supersportů se pojede v rámci seriálu IRRC. „Hledali jsme nejatraktivnější spojení pro diváky a myslím, že se nám to tímto krokem povedlo," říká ředitel závodu a předseda hořického automoto klubu Tomáš Jenčovský.

Legendární přírodní okruh v Hořicích o víkendu ožije. Jedou se odložené Zatáčky. | Foto: Roman Vlačiha

Až do první poloviny července nebylo jisté, jestli přírodní hořický okruh znovu ožije. Organizátoři do poslední chvíle zvažovali jestli mají letos závody uspořádat. Ale po jednáních s krajskou hygiencikou stanicí se nakonec rozhodli dát Zatáčkám zelenou. „Jsme rádi, že jsme do toho šli. Chtěli jsme znovu tuhle pěknou tradici oživit. Věřím, že se nám vše povede připravit, i když jsme měli na přípravu mnohem kratší dobu," doufá Jenčovský. Čas na přípravu byl opravdu šibeniční, vždyť o konání akce se rozhodlo teprve před měsícem. „Normálně závody připravujeme několik měsícu dopředu, teď je to mnohem hektičtější. Ale pomohla nám podpora od jezdců i diváků. Všichni se totiž na závody těší," je rád ředitel závodu.