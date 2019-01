Hořice – Nejvyšší kuželkářská liga dorostu vstoupila do své semifinálové části. Právo účasti si vybojovalo šestnáct týmů, tedy vždy čtyři nejlepší ze základních skupin. Ty jsou nyní rozděleny do dvou semifinálových, po osmi družstvech.

Semifinále se hraje na dva turnaje, které hostí vítězové základní části. Vítěz semifinálového turnaje získává 8 bodů, druhý 7 a poslední 1 bod. Navíc si družstva přinášejí dle umístění v základní části body bonusové a to tři pokud skončil jejich tým první, dva za druhé místo a jeden za třetí příčku. Jeden z turnajů hostila tuto neděli kuželna v Hořicích a byla svědkem skvělých výkonů a vítězství domácích! Hořice v sestavě Martin Mazura 550, Dominik Ruml 563 a František Kráčmar 604! využili výhody domácího prostředí a po výborném výkonu 1717 bodů a velké bitvě s Kamenicí nad Lipou jsou blízko postupu do finále. Celkem mají na kontě 11 bodů, 8 bodů pak druhá Kamenice a stejně tak třetí Teplice.



O postup se stejně jako loni bude chtít poprat i SKK Jičín v sestavě Martina Danišová 517, Marie Morávková 472 a Jan Bína 615, který předvedl výkon 1604 shozených kuželek. Bína se stal nejlepším hráčem turnaje. Jičín je celkově pátý se ziskem šesti bodů, když ztrácí jediný bod na čtvrtý Hazlov, který má však v neděli výhodu domácího prostředí. Do finálových bojů o medaile postoupí kvartet nejlepších týmů.

Výsledky semifinálového turnaje 1. KLD – SKK Hořice: 1. SKK Hořice: Martin Mazura 550, Dominik Ruml 563, František Kráčmar 604. 2. TJ Slovan Kamenice nad Lipou: Jiří Šindelář 543, Kristýna Důšková 548, Jakub Ouhel 611. 3. TJ Glaverbel Czech Teplice: Vratislav Čermák 501, Karel Valeš 601, Michael Klaus 563. 4. TJ Jiskra Hazlov: Štěpán Manda 537, Ondřej Bína 534, Matěj Novák 518. 5. SKK Jičín: Martina Danišová 517, Marie Morávková 472, Jan Bína 615. 6. TJ Lokomotiva Trutnov: Marek Plšek 562, Petr Kotek 508, David Ryzák 499. 7. TJ Sparta Kutná Hora: Jakub Šmidlík 523, Kryštof Hartman 488, Vojtěch Kosina 554. 8. TJ Dynamo České Budějovice: Tomáš Kouba 516, Jiří Nekola 504, Václav Klojda 533. Jiří Kapucián