Po dlouhých letech prvoligových bojuje letos ve druhé nejvyšší soutěži také družstvo SKK Jičín. Po úvodní prohře 2:6 v Náchodě, hostily jičínské kuželkářky nyní na domácích drahách tým Jablonce.

Když po první třetině zápasu měly za stavu 1:1 hostující hráčky pět kuželek náskoku, nebyla to naštěstí předzvěst pozdějšího dramatu. V prostřední části utkání byl již Jičín lepší, a to zásluhou nadějné Denisy Kroupové a zkušené Lenky Vávrové. Díky dvěma nejlepším výkonům celého utkání dostaly Jičín do nadějného vedení.

Lenka Vávrová po boji 542-531 s nejlepší kuželkářkou Jablonce Jitkou Šklíbovou a Denisa Kroupová přidala navíc důležitý náskok v poražených kuželkách po vysoké výhře 534-486. Helena Šamalová a Alena Šedivá tak mohly jít do koncovky sebevědomě s vědomím, že Jičín vede 3:1. Jablonec v koncovce již nekladl odpor a jičínská dvojice tak v poklidu navýšila po výhrách 525-502 a 502-480 konečné skóre na 7:1. V utkání se navíc protočilo všech osm hráček SKK Jičín. Další víkend nás čeká volno z důvodu Evropských pohárových povinností.

K dalšímu utkání pojede tým SKK Jičín 12. října do Kutné Hory. (jk)