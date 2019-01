Jičín – V Českém kuželkářském poháru zůstalo v osmifinále posledních šestnáct družstev a mezi nimi také SKK Jičín. První nadstavbové kolo, celkově čtvrté, nepřežilo hned pět nasazených týmů.

Ilustrační foto. | Foto: František Čermák

Jičín však po dramatickém postupu přes Sadskou ano a mohl bojovat o čtvrtfinále! Do cesty se mu však postavil nejatraktivnější a aktuálně také nejtěžší možný soupeř, obhájce loňského pohárového triumfu a čerstvý mistr republiky SKK Rokycany!

A že mistři hrají opravdu mistrovsky předvedl celý jejich kvartet již na čtyřdráze SKK Jičín. Hned v úvodním duelu Michal Pytlík po skvělém výkonu překonal stávající rekord kuželny o devatenáct kuželek! Po vynikajících dílčích drahách 172, 153, 166 a 187 bodů se mu počítadlo zastavilo až na hodnotě 678 poražených kuželek! Domácí Pavel Kaan srdnatě vzdoroval a vytáhl se také k vynikajícímu výkonu 630 shozených kuželek po drahách 165, 158, 145 a 162.



Hosté i ve zbývajících čtyřech případech pokořili šestistovku. Jan Endršt (613), Vojtěch Špelina (601) a Roman Pytlík (605), z čehož rezultoval také nový rekord kuželny na čtyřikrát 120 hodů 2497 bodů! To je zároveň maximum v letošním průběhu celého Českého poháru! Jičín tak podlehl v domácím prostředí 0:6 a v odvetě to z jeho pohledu nebylo lepší. Domácí opět hráli excelentně a o dvě kuželky ještě vylepšili svůj rekordní nához z Jičína. Pikantní byl v odvetě souboj nejúspěšnějšího mužského a druhého nejlepšího dorosteneckého reprezentanta z právě skončeného soustředění reprezentace. Jan Bína se držel a dokázal na dráhy uhrát s Michalem Pytlíkem vyrovnané skóre 2:2. Excelentní čtvrtá dráha domácího borce 186 pak rozhodla o jeho vítězství 658:615! V dresu Jičína pokořil šestistovku i Jan Drábek, ale na bod to nestačilo.



Do čtvrtfinále tak zaslouženě postupuje díky skóre 12:0 obhájce trofeje, který hraje v posledních týdnech v excelentní formě. Pro Jičín, aspirující na postup do nejvyšší soutěže, to byla hodně zajímavá konfrontace sil.



1. utkání: SKK Jičín A – SKK Rokycany A 0:6 (2338:2497), (4:12). Jednotlivá utkání: Pavel Kaan – Michal Pytlík 0:4 (630:678), Josef Vejvara – Jan Endršt 1:3 (563:613), Jan Bína – Vojtěch Špelina 2:2 (588:601), Lukáš Vik – Roman Pytlík 1:3 (557:605).

Odveta: SKK Rokycany A – SKK Jičín A 6:0 (2499:2356), 12,5:3,5. Jednotlivá utkání: Jan Endršt – Jiří Drábek 3,5:0,5 (637:600), Michal Pytlík – Jan Bína 2:2 (658:615), Pavel Honsa – Lukáš Vik 3:1 (589:568), Vojtěch Špelina – Pavel Kaan 4:0 (615:573).

Výsledek za oba dva zápasy: SKK Rokycany A – SKK Jičín A 12:0 (4996:4694), (24,5:7,5). Jiří Kapucián