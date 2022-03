Sluneta Ústí nad Labem – Královští sokoli Hradec Králové 75:70 (19:24, 45:39, 55:54). Body: Pecka 15, Autrey 13, Svejcar 11, Johnson 10, Fait 8, Spencer 8, Haiblík 6, Joseph 4 – Pavlovič 22, Sedmák 19, O. Peterka 15, Stamenkovič 5, Šoula 5, Goga 4. Rozhodčí: Blahout, Salvetr, Vondráček. Fauly: 17:18. Trestné hody: 13/13 – 13/10. Trojky: 10:4. Doskoky: 42:34. Diváci: 485.

„Mám radost z našich kluků. V sestavě, ve které jsme byli, jsme předvedli dobrý výkon. Začátek jsme měli velmi dobrý a bylo to vyrovnané, nakonec rozhodlo, že jsme měli velmi špatné procento trojek, protože jinak jsme se Ústí téměř ve všem vyrovnali. Myslím, že vyhrál zaslouženě, byť trochu šťastnější tým,“ řekl hradecký trenér Lubomír Peterka.

Pátá porážka za sebou. Sokoli po pauze nezvládli klíčovou bitvu o šestou příčku

„Asi to nebyl hezký basket, my jsme se snažili eliminovat ta zranění, která nás postihla. Celkem jsme zvládli nějaké věci v obraně a škoda jen, že nám to tak nepadalo v útoku. Ale musíme bojovat dál a zlomit tu černou sérii,“ dodal Peter Sedmák, pivot Královských sokolů.