Nejdříve si ho ve druhém kole jako 37. v pořadí vybral Washington Wizards. Ano, ti Wizards, kde již působili Jan Veselý a Tomáš Satoranský. Okamžitě však byl vytrejdován do Oklahoma City Thunder. Splnil se mu obrovský sen. Posledních deset let si před spaním říkal, že se těší až bude jednou draftován do NBA.

Jak jste prožíval draft, který se konal ve virtuálním studiu televizní stanice ESPN?

Je to neuvěřitelný moment. Snil jsem o tom strašně dlouho. Prakticky od té doby, co jsem začal pořádně vnímat basketbal. Byl jsem nervozní. Jakmile jsem uslyšel své jméno, spadl mi kámen ze srdce. Hrozně se mi ulevilo a byl jsem neskutečně šťastný. Splnil se mi sice obrovský sen, ale teď teprve začíná ta tvrdá práce. Strašně se těším na to, co bude dál.

Přes Wizards jste zakotvil v Oklahomě. Co byste řekl na její adresu?

Oklahoma je výborná organizace, pracují tam skvěle s mladými hráči. Myslím si, že je to perfektní místo pro začátek. Draftovali pár dalších Evropanů. Zdá se, že v nás věří. Je to opravdu jeden z nejlepších týmu, kde začít a rozvíjet svůj potenciál.

Co vám problesklo hlavou, když jste na obrazovce uviděl své jméno?

První co mi problesklo hlavou, všech těch plus minus deset let. Těch deset let, co jsem si říkal každý den před spaním, že se těším, až jednou uslyším své jméno v draftu. Prožíval jsem obrovské nadšení. Navíc jsem to ihned mohl sdílet se svou rodinou. Byl to a stále je obrovský zážitek. Určitě si tuto chvíli budu pamatovat do konce života.

Co draft změní ve vašem životě?

Draftem se až tolik nemění. Práce je pořád stejná. Teď se musím hlavně soustředit na zraněné koleno. Potřebuji ho dostat do co nejlepšího stavu, abych se mohl co nejdřív vrátit. A mohl zpátky do své práce.