Důležité utkání směrem k elitní osmičce hrál Jičín v Lovosicích a i přes zlepšení v útočné fázi tam nakonec o tři branky prohrál.

Co rozhodlo

Tentokrát o neúspěchu Východočechů rozhodla špatná obrana. Jičín se sice zlepšil ve hře směrem dopředu, ale vzadu to nebylo ono. „Myslím, že jsme viděli celkem hezkou házenou hranou v tempu a rychlosti. Mám radost z našeho produktivního postupného útoku, který nás v poslední době trápil. Naopak obrana nefungovala tak, jak bych si představoval, hlavně v soubojích jeden na jednoho nás domácí přehrávali,“ hodnotil utkání kouč Jičína Petr Mašát.

Jeho svěřenci v zápase ani jednou nevedli, ale domácím byli pořád na dostřel. O poločase prohrávali pouze o dvě branky 17:19. Rozhodl však začátek druhého poločasu, kdy se Lovosice dostaly do čtyřbrankového vedení, které udržovaly až do konce. „Odvaha lovosických hráčů při těchto situacích zápas rozhodla. My jsme v určitých úsecích mohli srovnat, nebo jít dokonce do vedení, ale srážely nás technické chyby,“ doplnil Mašát. Střelecky se tentokrát dařilo hned dvojici hráčů. Po sedmi brankách zaznamenali David Krahulec a Martin Kovařík. „Jeli jsme do Lovosic s vědomím, jak je pro oba týmy utkání důležité. Věděli jsme, že zápas budou rozhodovat maličkosti a to se také potvrdilo. Bylo to hezké utkání a vyhrál lepší,“ sportovně uznal Krahulec.

V sobotu čeká na Jičín další důležité duel, když od 18 hodin přivítá poslední Maloměřice.