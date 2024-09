Uplynulou sobotu se ve sportovní hale Sokola v Hradci Králové uskutečnil krajský přebor mladých judistů v kategoriích U12, U14 a U16. Tato soutěž byla pro kategorii U14 (do 14 let) zároveň poslední možností kvalifikovat se na Přebor ČR této věkové kategorie. Na hradeckém tatami se představilo i 13 jičínských nadějí.

V kategorii mladších žáků do 12 let ve svých hmotnostních kategorií zvítězili a získali tak titul přeborníka kraje Karla Lemmerová, Dominik de Ieso a Nazar Fomenko. Stříbrnou medaili vybojovala Vitaliia Shepaová.

V kategorii starších žáků do 14 let získali zlaté medaile po velmi dobrých výkonech Evelína Lemmerová, Viktor Tichý a Oliver Tichý. Bronzové medaile přidali do sbírky Josef Varšányi, Kryštof Lánský a Vojtěch Zlámal.

V kategorii mladšího dorostu do 16 let zvítězila s přehledem Barbora Horáčková. Sbírku cenných kovů zkompletovali ziskem stříbrných medailí Veronika Lipárová a Miroslav Kratochvíl.

Po delší odmlce vybojovali všichni zúčastnění členové medaili na krajském přeboru jednotlivců. Jistou účast na republikových šampionátech zatím mají v kategorii U14 Evelína Lemmerová a Oliver Tichý, v kategorii U16 Darina Jirásková, Natálie Rejmanová, Jan Egrt a Miroslav Kratochvíl. Ostatní medailisté z krajského přeboru v kategorii U14 mají velmi blízko k nominaci na Přebor ČR, kterou schvaluje KSJu HK. O nominaci dalších jičínských členů oddílu na mistrovství ČR v kategorii U16 rozhodne výbor oddílu SKP JUDO Jičín, z.s.

SKP JUDO Jičín, z.s. děkuje za podporu NSA, Královéhradeckému kraji, městu Jičín a firmě DEPRAG CZ a.s.

- Milan Letošník