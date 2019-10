Uplynulou sobotu se v tělocvičně SA Jičín uskutečnil krajský přebor Královéhradeckého kraje v kategorii mladšího a staršího žactva.

Ilustrační foto. | Foto: Věra Pajková

Na jičínském tatami se představila necelá stovka mladých nadějí, včetně 10 domácích judistů. V hmotnostní kategorii do 55 kg starších žáků se nejvíce dařilo Františku Egrtovi, který ve všech svých zápasech zvítězil před časovým limitem a zaslouženě tak získal titul přeborníka kraje. V kategorii mladších žáků se nejvíce dařilo Tomáši Ortovi do 34 kg a Vojtovi Ježkovi do 42 kg, kteří rovněž nepoznali hořkost porážky a zaslouženě zvítězili. V kategorii mladších žáků do 34 kg obsadil Štěpán Lánský 2. místo, když podlehl pouze svému oddílovému kolegovi Tomáši Ortovi. V téže hmotnostní kategorii skončil Marek Jelínek čtvrtý.