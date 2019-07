Startuje již dnes a tuzemské federaci slouží jako mistrovství České republiky. To nemůže vyhrát první nasazený Sergej Movsesjan. Dlouhá léta sice hraje extraligu za Pardubice, ovšem má arménské občanství.

Středeční menu

Šachy: ME mládeže družstev – závěrečné 7. kolo (9.00), RSM CZ Open – závěrečné 7. kolo ratingového turnaje (9.00), MS v Polgár Superstar Chess (9.00), Flamy Open – superbleskový turnaj (10.00), Pardubický kraj Open – otevřené MČR v rapidu (18.00), Služby města Pardubic – rapid turnaj pro hráče s ELO do 2100 b. (18.00), Kontax Open – rapid turnaj pro hráče s ELO do 1700 b. (18.00). Vše ČSOB Pojišťovna ARENA).

Silnou ekipu vyslala na východ Čech Kolumbie. Zástupci šachově exotické země ladili formu v turnaji rapidových dvojic. A zdá se, že si přivezli výtečnou. Velký úspěch kolumbijskému šachu přiválo duo Escobar - Blandon. Už toto klání bylo velice dobře obsazeno. Zúčastnili se ho tři velmistři a osm mezinárodních mistrů z osmi zemí světa.