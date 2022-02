Až o víkendu se házenkáři Jičína vrátili do zápasového procesu. A návrat to byl úspěšný. Ronal na domácí palubovce přehrál 29:26 trápící se Lovosice a stále drží šanci na postup do play off. „Je super, že jsme se po dlouhé pauze hned chytli, navíc to bylo s těžkým sokem,“ hodnotil utkání nejlepší domácí střelec Jiří Dolejši. Ten v zápase nasázel devět branek a měl lví podíl na vítězství Jičína.

OBRAT PO PŮLI

Oba týmy vletěly do utkání pěkně zostra, jakoby žádná pauza ani nebyla. Hrála se pohledná házená, která se divákům musela líbit. První půle dopadla lépe pro favorizované Lovosice, které po třiceti minutách hry vedly o dvě branky 15:13.

„Zápas byl stejný, jako ty tři neúspěšné předtím. My odehrajeme první poločas celkem slušně, hrajeme to, co si před zápasem řekneme, ale bohužel se nám nepodaří odskočit na nějaký větší brankový rozdíl, i když na to máme dle mého názoru kvalitu,“ hodnotil utkání hostující trenér Roman Jelínek.

Ronal po změně stran zabral, dostal se do vedení, které bezchybnou hrou v obranné fázi udržoval po zbytek zápasu a nakonec si dokráčel pro hodně cenné dva body.„Jsem rád, že jsme pro nás strašně důležitý zápas zvládli a že jsme navíc konečně hráli před diváky, kteří vytvořili skvělou kulisu. Z kluků jsem cítil chuť po vítězství a jsem moc rád, že si za tím šli a dokázali zvítězit,“ řekl spokojený jičínský kouč Petr Mašát.

Další utkáni by měl východočeský celek odehrát již tuto středu od 19 hodin, kdy v dohrávce hostí tabulkového souseda Frýdek-Místek.

HBC Ronal Jičín – Lovci Lovosice 29:26 (13:15).

Nejvíce branek: J. Dolejší 9, Krahulec, Kovařík, Freiberg, A. Dolejší po 4 – Motl 9, Trkovský, Kupa, Bouček, Heřmanovský po 3. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška.

1. Talent tým Plzeňského kraje 18 16 0 2 592:444 32

2. HCB Karviná 17 16 0 1 517:439 32

3. HC ROBE Zubří 19 15 0 4 589:501 30

4. Lovci Lovosice 19 11 0 8 566:544 22

5. HC Dukla Praha 19 9 2 8 539:525 20

6. SKKP Handball Brno 17 8 3 6 487:488 19

7. TJ Sokol Nové Veselí 18 9 0 9 494:508 18

8. KH ISMM Kopřivnice 19 8 0 11 557:547 16

9. Pepino SKP Frýdek-Místek 17 4 2 11 477:493 10

10. HBC Ronal Jičín 16 5 0 11 443:469 10

11. TJ Cement Hranice 19 2 0 17 417:561 4

12. SHC Maloměřice Brno 18 1 1 16 439:598 3