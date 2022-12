Než přinese Ježíšek dárky, Královské sokoly čeká ještě jedna šichta. A hrozně rádi by sobě i svým fanouškům pod stromeček nadělili vítězství. Protivníka k tomu mají téměř ideálního, neboť proti Hanákům se jim dlouhodobě daří. Hradec je porazil ve čtyřech z posledních pěti duelů, naposledy ve 3. kole letošní sezony, kdy vyhrál venku 109:95. V průběžné tabulce je však bohužel stále na úplném dně.

„Nejlepší věc, kterou můžeme jako tým udělat, je zůstat pozitivní a neustále tvrdě pracovat na tom, abychom se každým dnem zlepšovali. Musíme věřit sami sobě a našemu systému, že věci do sebe zapadnou a začneme vyhrávat,“ doufá v lepší zítřky hvězdný hradecký rozehrávač Lamb Autrey.

Utkání 3. kola Olomoucko (v bílém) vs. Hradec Králové 95:109.Zdroj: bkredstone.cz„Basketbal je hodně náročný na mentalitu, více než cokoli jiného. Máme kvalitní hráče, kteří svou práci na hřišti určitě dokážou odvést. Takže si prostě potřebujeme vyčistit mysl, zůstat pozitivní a v každém zápase dát ze sebe to nejlepší,“ dodává Američan v barvách Královských sokolů.

Doma se Východočechům letos vůbec nedaří, neboť ve své hale ještě ani jednou nezvítězili a sbírají tu pouze porážky. Zlomit tragickou bilanci může pomoci důležitý pivot Maksim Šturanovič, nesmí se však vyfaulovat jako ve třech předešlých utkáních. Tým ho potřebuje pod košem až do konce. Co ještě potřebují Hradečtí zlepšit?

„Jednoznačně musíme dobře bránit, protože dostávat v průměru přes devadesát bodů na utkání je velmi špatná vizitka. Často v defenzivě děláme hloupé chyby a pak nás to stojí zápas. Chce to zamezit tomu, aby se Olomoucko dostalo ke střelám. Naopak my se musíme trefovat zpoza oblouku a hrát rychle dopředu,“ říká recept k úspěchu Peter Sedmák, generální manažer týmu.

Tabulka Kooperativa NBL

1. Brno 14 11 3 1225:1106 78.6

2. Nymburk 14 10 4 1250:1127 71.4

3. Děčín 14 10 4 1125:1053 71.4

4. Kolín 12 8 4 985:970 66.7

5. Pardubice 13 8 5 1041:970 61.5

6. Opava 13 7 6 1077:1031 53.8

7. Ostrava 13 6 7 1099:1118 46.2

8. Ústí n. L. 13 5 8 1067:1080 38.5

9. USK Praha 11 4 7 887:906 36.4

10. Olomoucko 12 3 9 984:1086 25.0

11. Slavia Praha 13 3 10 1019:1088 23.1

12. Hradec Králové 12 2 10 888:1112 16.7