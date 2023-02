Jizerská 50 odstartovala v Bedřichově už ve čtvrtek. Závodníkům přálo počasí

Do stop vyprodané Jizerské padesátky vyjeli mezi amatéry i známé osobnosti. Patřil k nim například fotbalista David Lafata nebo Kateřina Neumannová, bývalá úspěšná lyžařka a reprezentantka. Několik dnů před svými padesátými narozeninami si vyzkoušela, jak tento závod chutná. "Byla náročná, ale dala jsem to bez nějaké zásadní krize. Byl to krásný zážitek, i když teď mě samozřejmě všechno bolí," zhodnotila.

Na začátku týdne, ve kterém se Jizerská 50 konala, zalilo Bedřichov na několik dnů sluníčko. Mávnutím proutku se s blížícím se startem prvního závodu začalo počasí měnit. Do nedělního hlavního závodu už vyjížděli závodníci v mlze a za deště. Nic z toho se ale nepodepsalo na krásné atmosféře, jež tento mezinárodní lyžařský podnik letos opět provázela. Na své si přišli všichni, kteří na Bedřichov dorazili. A závodníků bylo letos 9201 závodníků!