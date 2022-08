Letos by si naděje na celkový triumf klidně mohl nárokovat odchovanec královédvorského tenisového oddílu. Dvaadvacetiletý Daniel Pátý totiž na Juta cupu ovládl jak dvouhru, tak čtyřhru, navíc pro něho šlo již o druhý triumf v seriálu, když dominoval i na turnaje v Houštce.

Pátý nyní vévodí celkovému pořadí Tour a účast na finálovém klání má dopředu zajištěnu.

Po triumfu na Juta cupu odlet do Frankfurtu. Pátý by si rád zahrál i Grand Slamy

Ve finále Juta cupu rodák z Bílé Třemešné přehrál taktéž odchovance dvorského oddílu Jakuba Filipa. O šest let mladší hráč, dnes již hájící barvy TK Sparta Praha, ve finále statečně vzdoroval, nakonec ale soupeři podlehl ve třech setech.

„Domácí složení finálové dvojice dalo celému turnaji dodatečný náboj a zaznamenali jsme i větší diváckou kulisu. Oba hráči neprošli pavoukem úplně hladce, do finále se však dostali zaslouženě. Po celý turnaj předváděli nejstabilnější výkony,“ zhodnotil oba dvorské odchovance ředitel turnaje Michal Vágner.

Posledních 5 let na Juta cupu



2018 F. Michl a T. Polanská

2019 J. Barnat a J. Jablonovská

2020 J. Barnat a K. Lavičková

2021 M. Černý a M. Petruželová

2022 D. Pátý a M. Petruželová

Ženského pavouka stejně jako před rokem ovládla Markéta Petruželová, mimochodem obhájkyně trofeje z loňského finálové klání v Mělníku. Té se ve finále postavila Andrea Nová a hráčka reprezentující LTK Liberec ji přehrála výsledkem 7:5, 6:2.

Také Petruželová na Juta cupu zaznamenala double, když ve čtyřhře triumfovala po boku své finálové soupeřky z dvouhry.

Skončený ročník Juta cupu lze jistě považovat za úspěšný, ačkoliv jej výrazně ovlivnilo počasí. Podle jeho slov by nic nemělo bránit tomu, aby se Juta cup ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnil také v příštím roce.

Dvouhra mužů – semifinále: Daniel Pátý (TC Dvůr Králové nad Labem) – Tomáš Zlatohlávek (I. ČLTK Praha) 7:6, 1:0 a skreč, Jakub Filip (TK Sparta Praha) – Adam Januška (TK Neridé) 6:2, 6:1. Finále: Daniel Pátý – Jakub Filip 6:3, 3:6, 6:2.

Čtyřhra mužů – finále: Daniel Pátý, Victor Sklenka – Jan Šilhavý, Jakub Prachař 6:2, 2:6, 10:6.

Dvouhra žen – semifinále: Markéta Petruželová (LTK Liberec) – Simona Wirglerová (TK Znojmo) 6:3, 6:0, Andrea Nová (TJ Spoje Praha) – Veronika Kulhavá (TC DTJ Hradec Králové) 7:5, 6:0. Finále: Markéta Petruželová – Andrea Nová 7:5, 6:2.

Čtyřhra žen – finále: Markéta Petruželová, Andrea Nová – Markéta Slivová, Veronika Kulhavá 6:2, 6:0.

Michal Vágner: Oba Dvoráci byli ve finále zaslouženě

Také při dvaadvacátém ročníku měl organizaci Juta cupu pod svými bedry ředitel turnaje Michal Vágner a jak v rozhovoru pro Krkonošský deník potvrdil, tentokrát se klání neobešlo bez nevítaných problémů. Na vině bylo nejen počasí, ale i nekázeň některých přihlášených tenistů.

Jak z pozice ředitele turnaje hodnotíte letošní ročník?

Byl opět trochu jiný než všechny předešlé. Od začátku bylo jasné, že odpadne kvalifikace žen. U mužů jsme byli nuceni čekat až do posledního okamžiku a díky neukázněnosti některých hráčů, kteří se neodhlásili nebo neprezentovali, jsme nakonec kvalifikaci také zrušili. O medailová umístění bojovalo celkem šestapadesát mužů a jednačtyřicet žen. V pavouku se opět objevila spousta mladých a nadějných hráčů a hráček. Řada z nich se představila tento týden také na Pardubické juniorce.

V čem dále byl turnaj lepší nebo horší než ty předchozí?

Letos nás opět po několika letech hodně potrápilo počasí. Od sobotního rána pršelo a když přestalo a nám se podařilo upravit několik kurtů na hru, začalo pršet znovu. Několikrát jsme začátek posunuli, ale po opětovném dešti po čtrnácté hodině jsme celý program museli posunout o celý jeden den, tudíž finálové zápasy byly odehrány až ve středu. Musím poděkovat celému realizačnímu týmu, všem těm, kteří se podíleli na znovu zprovoznění všech kurtů za rekordně krátký čas.

Na turnaji se výrazně zviditelnil pořádající oddíl, když se ve finále mužské dvouhry potkali dva Dvoráci. Co to pro vás znamená a co to značí?

Předně jsem velmi rád, že se Dvoráci turnaje zúčastňují, i proto Juta cup pořádáme. Dalo to celému turnaji dodatečný náboj a zaznamenali jsme i větší diváckou kulisu. Oba hráči neprošli pavoukem úplně hladce, do finále se však dostali zaslouženě. Po celý turnaj předváděli nejstabilnější výkony, navíc Jakubu Filipovi odpadl z pavouka papírový favorit Dominik Reček, jenž dostal volnou kartu na challengeru v Liberci. Oba musím zároveň pochválit za velmi korektní chování a předvedené výkony ve finálovém zápase.

Michal Vágner mezi finalistkami ženské dvouhry.Zdroj: Pavel Závodník

Daniel Pátý díky výhře v deblu získal pomyslný double. Jak byste zhodnotil výkony, naděje a ambice tohoto mladého tenisty?

Daniel obětuje tenisu strašně moc. Na Juta cupu se mu dosud ve dvouhře dosáhnout na titul zatím nepodařilo. Vždy tomu něco chybělo. Dle mého názoru za poslední rok zlepšil servis, práci nohou a byl psychicky odolnější především v koncovkách zápasů. To se projevilo i ve finále.

Turnajů jste pod svými bedry zažil už několik. Můžeme se těšit na další ročník už v příštím roce?

I když musíme opět projít výběrovým řízením, troufám si tvrdit, že díky referencím a štědré finanční podpoře hlavního sponzora firmy Juta a. s., která přispívá celkovou dotací ve výši sedmdesáti tisíc korun, budeme mít možnost pořádat turnaj i v příštím roce.

Dvorský tenisový oddíl je úspěšný. Která další aktivita vedle Juta cupu mu dělá největší reklamu?

Ten výčet je opravdu široký. Zmíním alespoň ty největší. Z výsledků našich družstev mohu v tomto roce vyzdvihnout postupy na MČR s týmy minitenistů, mladších i starších žáků. Dvacet medailí jsme získali na oblastních přeborech jednotlivců. Můžeme se pochlubit pořadatelstvím A turnaje dorostu, oblastních přeborů mužů a dalších významných turnajů Českého tenisového svazu. Skvělý je navyšující se počet dětí, které chodí do tenisové školičky, pořádáme příměstské tábory s míčovými sporty, klubové večery a v neposlední řadě turnaje čtyřher pro neregistrované hráče.

Navíc se vaši hráči stávají oporami nejprestižnějších oddílů v republice.

Je to tak. Téměř v každé věkové kategorie máme minimálně jednoho hráče, který patří do oblastní či celorepublikové špičky a tito hráči mají možnost odejít na hostování do velkých klubů Prostějova nebo Sparty Praha.

Vítězové Optim Tour od roku 2010

2010 Ondřej Tomíška a Tereza Martincová

2011 Martin Fafl a Sandra Honigová

2012 Jan Šátral a Ekaterina Alexandrova

2013 Jan Šátral a Pavla Šmídová

2014 Michal Franěk a Natálie Cváčková

2015 Michal Franěk a Jana Orlová

2016 Antonín Bolardt a Tereza Polanská

2017 Lukáš Vejvara a Veronika Přibylová

2018 Filip Michl a Linda Fruhvirtová

2019 Jiří Barnat a Petr Sedláčková

2020 finálový turnaj byl zrušen

2021 Antonín Štěpánek a Markéta Petruželová