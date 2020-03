V hradecké sportovní hale Třebeš se konal 7. ročník Velké ceny DDM HK v judu pro kategorie U11, 13, 15 a dorostenky U18. Na tatami se představilo i několik jičínských nadějí.

Ilustrační foto. | Foto: Věra Pajková

Nejlépe se dařilo v kat. U 11 do 42 kg Mirku Kratochvílovi, který po solidním výkonu bral bronz. Na 4. místě se umístil v kat. U13 do 30 kg Marek Jelínek. V nejsilněji obsazené kat. do 38 kg skončil Jan Egrt pátý, když sporným výkonem rozhodčích prohrál v semifinále a v boji o bronz podlehl velkému favoritovi, který v 1. kole vyřadil jičínského Tomáše Orta. Ve stejné kategorii na svého soka nestačil Štěpán Lánský.