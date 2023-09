Uplynulý víkend se v brněnské Starez Aréně Vodova uskutečnil 32. ročník Mezinárodního turnaje – Českého poháru Mizuno Brno Cup Open 2023. Jak si vedli judisté z Jičína?

Tadeáš Čeřovský (úplně vpravo) vybojoval bronzovou medaili. | Foto: František Egrt

V sobotu se na brněnském tatami představilo 753 judistů, ze 160 oddílů nejen z ČR, ale i z Belgie, Dánska, Chorvatska, Lucemburska, Maďarska, Nizozemí, Norska, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Švýcarska a Ukrajiny, v kategoriích starších žáků U14 a staršího dorostu U18, v neděli pak 722 judistů ze 163 klubů v kategoriích mužů, žen a mladšího dorostu U16.

Jičínské naděje se na tatami představili až v nedělních kláních.

Soutěž začala kategorií mužů a žen. V nejvíce obsazené hmotnostní kategorii mužů do 73 kg předvedl výborný výkon Tadeáš Čeřovský, který v silné mezinárodní konkurenci 47 startujících obsadil skvělé 3. místo. Tadeáš na cestě k bronzu zvítězil v šesti utkáních, podlehl pouze ve čtvrtfinálovém zápase, a to až v golden score (dále jen nastavení) domácímu favoritovi soutěže Marcelu Mravcovi z SKKP Brno. V opravných bojích již nezaváhal a v boji o bronz pak nedal svému soupeři z Norska šanci a zaslouženě zvítězil.

V téže hmotnostní kategorii vybojoval junior František Egrt s bilancí dvou výher a dvou porážek solidní dělené 9. místo. František se prvním rokem zabydluje v kategorii juniorů, a tak každá jeho výhra mezi muži je cennou zkušeností.

V kategorii do 81 kg se nedařilo Marinu Vrabiemu, který v 1. kole nestačil na svého soupeře a do opravných bojů již nezasáhl.

V kategorii do 50 kg U16 se nejvíce dařilo Janu Egrtovi, který okusil hořkost porážky až ve finálovém utkání, když svému soupeři podlehl nejtěsnějším možným rozdílem a získal stříbrnou medaili. V průběhu celé soutěže se prezentoval skvělými výkony, jeho forma vygradovala v semifinálovém klání, ve kterém zvítězil až ve čtvrté minutě nastavení nad reprezentantem Polska technikou škrcení.

Další bronzovou medaili přidala do sbírky po velmi dobrém výkonu v hmotnostní kategorii do 52 kg U16 Darina Jirásková. Na cestě k bronzu porazila dvě soupeřky z Rakouska a velmi cenná je její čtvrtfinálová výhra nad Přebornicí ČR 2022 Lucií Čepelákovou z Judo Elite Praha. V semifinále podlehla až v nastavení pozdější vítězce z Maďarska. V boji o třetí místo pak nezaváhala a po svém čtvrtém vítězství před časovým limitem získala další cenný kov do své sbírky.

V kategorii do 48 kg U16 nepotvrdila roli favoritky Natálie Rejmanová. Natálka neměla svůj den. V semifinálovém utkání byla jen krůček od vítězství nad soupeřkou z Rakouska, ale hrubá chyba ji odsunula do boje o bronz, ve kterém své soupeřce podlehla a skončila pátá.

V kategorii do 66 kg U16 zvítězil v úvodním utkání Štěpán Lánský nad velkým favoritem této kategorie. Poté podlehl pozdějšímu vítězi z Rakouska a v opravných bojích nestačil na soupeře ze Slovinska, který vybojoval bronz.

V kategorii do 55 kg U16 nezvládl své utkání Tomáš Ort, svému soupeři ze Slovenska podlehl a do dalších bojů již nezasáhl.

Celkově lze hodnotit vystoupení jičínských judistů pozitivně. Tři cenné kovy a jedno 5. místo není vůbec špatnou vizitkou a doufejme, že na tyto výsledky naváží na mistrovství ČR, která se uskuteční v měsících říjnu a listopadu.

Oddíl SKP JUDO Jičín, z.s. děkuje za podporu NSA, Královéhradeckému kraji, městu Jičín a firmě DEPRAG CZ a.s.

- Milan Letošník