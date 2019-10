Na vršovickém tatami se představilo téměř 200 judistických nadšenců, nejen z ČR, ale i z Polska, Slovenska a Německa.

Soutěžící byli rozděleni do 10 věkových kategorií, přičemž nejstarší věková kategorie byla úctyhodných + 75 let.

V soutěži se dařilo i dvěma jičínským borcům. Martin Šafařík v kategorii M1 (do 34 let) do 81 kg získal stříbrnou medaili, stejně tak jako Vít Švorc v kategorii M3 (do 44 let) do 90 kilogramů. (ml)