Jičín - Úspěch jičínského oddílu hodnotí Milan Letošník.

Oddíl SKP Judo Jičín zaznamenal v minulých dnech výrazný počin, když po dlouhých dvanácti letech postoupil do extraligy. Účast mezi českou elitou si vybojoval v barážovém kole, které se konalo v Jičíně. Domácí judisté získalo právo účasti druhým místem v ligovém ročníku 2016. Spolu s Jičínem se na tatami představili vítěz prvoligového ročníku 2016 Judoclub Plzeň, dále TJ Sokol Mohelnice a SJ Litoměřice, tedy celky, které se v extraligovém ročníku 2016 umístily na sestupových příčkách.

A jak vidí úspěch jičínského juda Milan Letošník?

„My jsme v této situaci byli před dvěma lety, v té době nebyla baráž, ale extraligu jsme si vybojovali jako vítěz. Pak jsme si ale zhodnotili, že je soutěž nad naše síly s tím týmem, který jsme měli k dispozici. Nyní jsme se chtěli o postup pokusit a podařilo se. To vše také proto, že jsme svého nejlepšího borce Michala Vaníčka nepustili na hostování do Liberce, ale nechali si ho v týmu. Jeho bratr, pokud byl zdráv, nám také výrazně pomohl. Za těchto okolností se chceme pokusit hrát v extralize důstojnou roli, ale potřebujeme posílit. Budeme se potkávat s těmi nejlepšími a stoprocentně jednoho borce chceme přivítat. Budeme ho hledat ve vnitrozemí a pokud to bude nevyhnutelné, tak i mimo republiku (Slovensko, Polsko). Nebráníme se ale i jiným zemím. Nechceme zkrátka extraligu jenom zkusit, ale něco zde také ukázat."