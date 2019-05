Ve sportovní hale U stadionu v Mladé Boleslavi uskutečnil 2. ročník Škoenergo Cupu v judu v kategoriích U9, U11, U13 a U15.

Na snímku: na 1. místě Jan Egrt a na 2. místě Matěj Dolanský. | Foto: F. Egrt

Turnaje se zúčastnilo 220 judistických nadějí z 27 oddílů České republiky. Na boleslavském tatami se představilo i několik jičínských nadějí. Zlaté medaile získali po výborných výkonech Jan Egrt v kategorii U11 do 34,4 kg, Vojta Ježek v kategorii U13 do 42 kg a František Egrt v kategorii U15 do 50 kg. Stříbrné medaile získali Matěj Dolanský v kategorii U11 do 34,4 kg a Marek Jelínek v kategorii U13 do 30 kg. Bronz si odvezl Štěpán Lánský v kategorii U13 do 34kg.