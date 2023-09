Judo: Jičínské naděje vybojovaly 16 medailí na krajském přeboru mládeže

Redakce

Uplynulou neděli se ve sportovní hale Sokola v Hradci Králové uskutečnil krajský přebor v kategoriích U12, 14 a 16. Tato soutěž byla zároveň pro kategorie do 14 a 16 let možností získat cenné body do ranking listu ČSJu a kvalifikovat se tak na Přebor ČR této věkové kategorie.

Na nejvyšším stupni Vojtěch Zlámal, vítěz hmotnostní kategorie do 50 kg do 12 let. | Foto: Monika Mašková