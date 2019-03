Jičín - V jablonecké Sportovní hale Na Potoce se uskutečnila Velká cena Jablonce nad Nisou jako součást seriálu Českého poháru v kategoriích mladšího a staršího žactva, dorostu a juniorů. Na jabloneckém tatami se představilo na 1138 mladých nadějí nejenom z ČR, ale i z Polska, Rakouska, Německa a Slovenska. Z jičínských judistů se nejvíce dařilo Tadeáši Čeřovskému, který obsadil v kategorii do 66 kilogramů třetí místo.

Mladý jičínský judista Tadeáš Čeřovský (druhý zprava) vybojoval v Jablonci bronz. | Foto: Milan Letošník

V kategorii mladších žáků U13 odbyl premiéru v Českém poháru v kategorii do 34 kg Štěpán Lánský. Ten v 1. kole zvítězil, poté dvakrát prohrál a umístil se na děleném 17. místě. V kategorii mladších žákyň do 44 kg podlehla v 1. kole své soupeřce Kateřina Kratochvílová a do dalších bojů již nezasáhla.