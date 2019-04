Na domácím tatami se představilo i několik jičínských nadějí. V nejmladší věkové kategorii do 9 let se dařilo Kryštofu Lánskému, který obsadil 3. místo v hmotnostní kategorii do 25,4 kg. V kategorii do 11 let získali zlaté medaile do 36,2 kg Darina Jirásková, do 33,8 kg Jan Egrt, který ve finalovém utkání porazil rovněž domácího Matěje Dolanského, který tak získal stříbro. Bronzové medaile přidali Jáchym Ticháček do 31 kg a Mirek Kratochvíl do 35,2 kg. V kategorii do 33,3 kg skončila Zuzana Jelínková na 7. místě. V nejvíce obsazené věkové kategorii do 13 let získal Vladimír Kříž do 55 kg bronzovou medaili. Na 5. místě se do 44 kg umístila Kateřina Kratochvílová. Na 7. místě skončil Tomáš Ort do 34, kg, v téže kategorii byl František Ptáček 9.. Na 9. místech se dále umístili do 30 kg Marek Jelínek a do 42 kg Vojta Ježek. Jiří Mojžíš obsadil do 42 kg 13. místo a Kryštof Neuwirth skončil do 38 kg na místě 17. V kategorii do 15 let podal výborný výkon František Egrt, který ve všech svých utkáních zvítězil před časovým limitem a zaslouženě tak zvítězil v kategorii do 50 kg. (ML)