Uplynulý víkend přivítala Sportovní hala U Stadionu v Mladé Boleslavi nejlepší judistické naděje v kategoriích mladších a starších žáků z České republiky, kteří si právo účasti vybojovali na základě výsledků v seriálu Českého poháru a umístění na krajském přeboru. Tam se představilo hned pět nadějí z Jičína.

Ilustrační foto. | Foto: Věra Pajková

V kategorii ml. žáků Tomáš Ort do 34 kg, František Ptáček do 38 kg, Vojta Ježek do 42 kg a Kateřina Kratochvílová do 48 kg, v kategorii st. žáků do 55 kg František Egrt. Za burácejícího potlesku byl představen i olympijský vítěz a mistra světa Lukáš Krpálek, a také domácí dorostenec Adam Kopecký, který jako historicky první český judista zvítězil v jednom roce na mistrovství Evropy i mistrovství světa kadetů.