Uplynulý víkend se v ostravské atletické hale, uskutečnilo mistrovství České republiky pro kategorie staršího žactva U14 a mladšího dorostu U16. Vítkovická tatami přivítala v sobotních kláních 395 žáků a žákyň ze 123 oddílů, v neděli pak 273 dorostenců a dorostenek z 92 klubů.

Natálie Rejmanová (vlevo) a Darina Jirásková. | Foto: Monika Vaisová

Na oba šampionáty se podařilo v průběhu roku kvalifikovat i 12 jičínským judistům, ze zdravotních důvodů se nemohli zúčastnit Oliver Tichý a Kryštof Neuwirth.

V sobotní soutěži staršího žactva se v kategorii do 44 kg nejvíce dařilo Evelíně Lemmerové, která i přes prodělanou virózu těsně před soutěží skončila s bilancí tří výher a 2 porážek stejně jako v loňském roce pátá.

Viktoru Tichému a Mirku Kratochvílovi se již tolik nedařilo. Soutěž pro oba skončila v prvním kole a do opravných bojů nezasáhli.

V nedělní soutěži mladšího dorostu předvedla svůj nejlepší výkon v sezoně Darina Jirásková. Jičínská naděje prošla v kategorii do 52 kg suverénním způsobem po třech vítězných utkáních před časovým limitem až do finále. Zde však nenašla recept na svou soupeřku a zaslouženě získala stříbrnou medaili. Velmi zřetelně si tak řekla o pozvánku do národního družstva své věkové kategorie.

Darina Jirásková na stříbrném stupni.Zdroj: Monika Vaisová

Bronzovou medaili přidala do sbírky v kategorii do 44 kg po velmi dobrém výkonu Natálie Rejmanová, která tak po loňském stříbru získala další cenný kov. Ve stejné hmotnostní kategorii skončila Barbora Horáčková na 7. místě.

V kategorii do 50 kg si smolný den vybral Jan Egrt. V utkání 3. kola došlo v jeho golden score ke kuriózní situaci. V boji na zemi použil soupeř techniku škrcení. Tuto techniku nechal pokračovat rozhodčí utkání nezvykle dlouho, a to téměř 60 sekund. Rozhodčí u monitoru dal však nečekaně pokyn pro ukončení zápasu, neboť byl přesvědčený, že jičínský závodník ztratil vědomí. I přes protesty trenérů a po prozkoumání záběrů z kamery, svůj sporný výrok rozhodčí nezměnili. Dle pravidel juda nemohl již Honza pokračovat v soutěži, čímž ztratil možnost bojovat o bronz a skončil tak na 9. místě.

V kategorii do 60 kg obsadil Tomáš Ort po solidním výkonu dělené 13. místo, stejně jako Veronika Lipárová v kategorii do 57 kg, která si na republikovém šampionátu odbyla svou premiéru. V kategorii do 66 kg se Štěpán Lánský neprosadil a skončil v 1. kole.

Stříbrná medaile Dariny Jiráskové je po 5. a 7. místě v letech 2021 a 2022 velkým zadostiučiněním za její poctivý přístup k tréninku a doufejme, že si z něj vezmou příklad i některé další jičínské naděje.

Celkově lze hodnotit vystoupení jako úspěšné

Vzhledem ke skutečnostem, že start Evelíny Lemmerové byl ze zdravotních důvodů do poslední chvíle nejistý a také spornému rozhodnutí rozhodčích v případě Jana Egrta, lze zisk 2 medailí na mistrovství ČR hodnotit jako úspěch. Medailová očekávání jičínských trenérů byla sice větší, ale 5. místo Evelíny Lemmerové, 7. místo Barbory Horáčkové, 9. místo Jana Egrta, 13. místa Tomáše Orta a Veroniky Lipárové nejsou vůbec špatnými výsledky.

SKP JUDO Jičín, z.s. děkuje za podporu NSA, Královéhradeckému kraji, městu Jičín a firmě DEPRAG CZ a.s.

- Milan Letošník