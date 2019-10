O uplynulém víkendu přivítala sportovní hala TSC Turnov nejmladší judistické naděje na 3. kole Samurajské katany.

Ilustrační foto. | Foto: Jolana Sýkorová

V sobotu se na turnovském tatami představili žáčci v kategoriích do 9 a 11 let, v neděli pak mladší žáci do 13 a starší žáci do 15 let. V kategorii do 11 let se mezi nejmladšími nadějemi představilo i pět jičínských judistů. Nejvíce se dařilo Janu Egrtovi v kategorii do 34 kg, který ve všech svých utkáních zvítězil a zaslouženě získal zlatou medaili.