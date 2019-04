V Jičíně se uskutečnilo třetí extraligové dvojutkání skupiny B, mezi loňským vícemistrem USK Praha, loni bronzovým celkem FCC SJ Litoměřice a domácím celkem SKP Judo Jičín, z.s..

Judo: Cenné extraligové body pro domácí. | Foto: A. Kratochvíl

Favorizovaný celek USK Praha nastoupil na jičínském tatami v sestavě: do 66 kg hostující rakouský reprezentant F. Doppelhammer, do 73 kg V. Černý, do 81 kg V. Sedmidubský, do 90 kg J. Turek a nad 90 kg M. Horák, všichni seniorští reprezentanti ČR! Loni bronzový celek Litoměřic v sestavě: do 66 kg hostující D. Vopat, do 73 kg J. Svoboda, do 81 kg A. Konig, do 90 kg hostující ukrajinský reprezentant V. Synyavsky a nad 90 kg hostující J. Staněk (první 3 hmotnostní kategorie juniorští reprezentanti ČR). Domácí celek k utkáním nastoupil citelně oslaben o slovenského reprezentanta M. Poliaka v kategorii do 66 kg, který před startem v extralize upřednostnil přípravu na blížící se start na MS v Tokiu.