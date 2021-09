V sobotu se na tatami představili žáci a žákyně v kategoriích U9 a U13 (do 9 a 13 let), v neděli pak v kategoriích U11 a U15.

Celkem se v bojích o cenné kovy utkalo 390 mladých nadějí z 53 oddílů ČR.

Po velmi dlouhé odmlce se na tatami představilo i 6 nadějí jičínského sportovního klubu, především těch, kteří se v průběhu prázdnin zúčastnili kvalitních tréninkových kempů.

V sobotu se v kategorii U13 představili Darina Jirásková do 48 kg a Mirek Kratochvíl do 60 kg. Lépe se dařilo Darině, která s 3 vítězstvími a 2 porážkami obsadila 3. místo a získala bronzovou medaili. Mirek na své soupeře tentokrát nestačil.

V neděli se v kategorii U15 představili Tomáš Ort do 46 kg, Vojta Ježek do 55 kg, Kryštof Neuwirth do 50 kg a Kateřina Kratochvílová do 57 kg. Z tohoto čtyřlístku se nejvíce dařilo Tomášovi a Vojtovi, kteří shodně po 3 vítězstvích a 2 porážkách vybojovali v poměrně nabité konkurenci bronzové medaile. Kryštofovi se nedařilo a Kačka si vybrala smolný okamžik, neboť se ve svém prvním utkání zranila a soutěž pro ní předčasně skončila.

Oddíl SKP JUDO Jičín, z.s. děkuje za podporu NSA, Královéhradeckému kraji a městu Jičín.

Milan Letošník