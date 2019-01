Jičín – V sobotu se ve sportovním areálu konal již 48. ročník mezinárodní Velké ceny Jičína, která je současně i Českým pohárem, tedy kvalifikací na mistrovství ČR.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

Na startu se sice nesešel veliký počet závodníků, ale jejich kvalita byla nadprůměrná. Ke kvalitě přispěla zahraniční družstva ze Slávie Trnava ale zejména z Gwardie Wroclaw. Z jičínských závodníků si vedl nejlépe Michal Vaníček, který po výborných výkonech vyhrál nejvíce obsazenou váhu do 73 kg, když všechny zápasy ovládl na ipon a ve finále porazil předloňského mistra ČR Jirouše již za 15 sekund.

Velmi dobře si vedl i Tomáš Knotek, který získal stříbrnou medaili do 100 kg. Dobře bojoval i vítěz Českého poháru z Ostravy Petr Matějka, kterému se však obnovilo zranění z ligy, takže další zápasy vzdal a musel se spokojit se sedmým místem.

Finalisté soutěže: 60 kg : 1. Marek Wawrzkiewicz – Wroclaw, 2. Jakub Tůma – Plzeň, 73: kg 1. Michal Vaníček – Jičín, 2. Marcel Jirouš – Litoměřice, do 81 kg 1. Jaroslav Kopal – Plzeň, 2. Jiří Svoboda – Ostrava, do 90 kg: 1. Rafat Kozlowski, 2. Grzegorz Gajerski – oba Wroclaw, do 100 kg: 1. Tomáš Brodec – České Budějovice, 2. Tomáš Knotek Jičín, nad 100 kg 1. Daniel Uher – Plzeň, 2. Jakub Král – Ostrava. Vítěz do 90 kg Rafat Kozlowski obdržel ke zlaté medaili také pohár, což je cena Radka Kyziváta. Jičínští judisté takto vyjadřují vzpomínku na svého vynikajícího závodníka, který úspěšně bojoval právě v této vahové kategorii a na tatami vyhrál mnoho zápasů. Svůj životní boj však nevyhrál.



Hodnocení klubů dle zisku medailí: 1. Judoclub Plzeň, 2. Gwardia Wroclav, 2. Gwardia Wroclav, 3. SKP JUDO Jičín, 4. Judoclub České Budějovice, 5. Baník Ostrava, 6. Sport Judo Litoměřice



Celkem byli na startu závodníci ze čtrnácti klubů. Je třeba konstatovat, že termín Velké ceny nebyl ideální, ale kalendář soutěží judo je velmi nabitý a přednost ve výběru termínů mají zákonitě mistrovské soutěže jednotlivců a družstev. Dobrá zpráva přišla z Chomutova, kde proběhlo losování pořadatelů ligových turnajů. SKP JUDO Jičín byl úspěšný a z pověření Českého svazu judo bude Jičín 12. září pořadatelem ligového turnaje finálové skupiny první ligy. V tomto turnaji bude šest nejlep-ších celků první ligy bojovat o postup do extraligy. Příznivci juda se mohou těšit na kvalit-ní sport. Josef Letošník