Jičínsko – Od mládí mám rád příběhy a vždy jsem je vyhledával. O jednom takovém jsem se kdysi dozvěděl, a protože je velmi úzce spjatý s lyžováním a sportem jako takovým, rozhodl jsem se, že si letošní první březnovou neděli vyzkouším na vlastní kůži věhlasný Vasův běh.

Jako je silný příběh, který inspiroval zakladatele tohoto běhu, podobně je silný a až neskutečně emotivní závod sám a celá atmosféra kolem něho.



Vasův běh má délku 90 km. Je nejstarším a nejslavnějším závodem na světě, jeho první ročník se uskutečnil v roce 1922. Běhá se na lyžích a na počest švédského krále Gustava Eriksona Vasy, který žil v letech 1496 – 1560, vládl v období 1523 – 1560 a je pochován v katedrále v Uppssale. V roce 1520 se postavil do čela švédských vojsk a po dvou a půl letech bojů porazil vojska dánského krále Kristiána II. Dánského, který usiloval o nadvládu nad Švédskem. Obyvatelé Mory nejprve odmítli nabídku šlechtice Vasy, že je povede do války proti nepříteli a ten prchal před svými pronásledovateli dál na Norsko. Poté, co si to místní rozmysleli, vyslali dva své nejlepší lyžaře za Vasou, aby ho přesvědčili k návratu. Ti svého budoucího krále dostihli v Sälenu a vrátili se s ním do Mory. A právě na trase Sälen – Mora se běhá zmíněný závod.



Popularita Vasova běhu narůstala postupně. První ročník běželo 119 závodníků, v roce 1955 již přes 1 000 závodníků, v roce 1979 více jak 10 000 a v posledních letech na trať vyráží 15 800 závodníků. První žena závod běžela v roce 1923, ale hned v roce 1924 byl ženám vydán zákaz účasti a teprve v roce 1981 se vrátily do závodu. V posledních letech závod jede údajně na 2000 žen. Bez zajímavosti není ani to, že v roce 1977 běžel Vasův běh švédský král Karel XVI. Gustav. Vasův běh je pro Švédy opravdu státním svátkem. Potvrzuje to i letošní účast Švédů v počtu 11 400 závodníků. Účast a úspěšné zvládnutí je pro muže ve Švédsku věcí osobní cti a prestiže. Kdo dosud neběžel Vasův běh, zůstává nadále chlapcem.



Sám jsem se na letošním jubilejním devadesátém ročníku zařadil mezi 341 závodníků z Čech a tím jsme se dostali, co do početnosti, na 6. místo mezi 34 zeměmi, které se do akce zapojily, což o něčem svědčí. Běželo dokonce také 6 Australanů, 2 Japonci a 1 Ind.

Nebyla možnost trénovat

K závodu a přípravě na něj jsem od začátku přistupoval s velkým respektem a úctou. Vzhledem k velmi špatným sněhovým podmínkám byly možnosti na trénink letošní zimu velmi omezené, a tak jsem jezdil trénovat do Krkonoš na tratě kolem Horních Míseček a v celkovém objemu naběhaných kilometrů jsem nepřesáhl 350 km, což na tak dlouhý závod rozhodně není mnoho. Navíc, jak je známo, byla zrušena Jizerská 50 a další dálkové běhy u nás, což nejen mne, ale i dalším dosti ztížilo přípravu na Vasův běh. A jinou, speciální fyzickou přípravu jsem neabsolvoval.



Dost času a energie jsem však věnoval technické a materiální výbavě a konzultacím v otázkách lyží přes vosky až po výživu na trati a praktické zkušeností lidí, kteří Vasův běh běželi nebo mi zprostředkovali setkání s těmi správnými lidmi. Na tomto místě bych chtěl poděkovat panu Jiřímu Všetečkovi, Hynku Tišerovi a jeho synům, svému bratru Honzovi, ale i dalším, kteří my pomohli v přípravě radou či pomocí. Důležitá byla pro mne i morální podpora rodinných příslušníků a mnohých přátel.

Zážitky

Vlastní závod (opět vysílaný v přímém přenosu i naší Českou televizí) proběhl sice v nepříznivých povětrnostních podmínkách, převážně na mokrém sněhu, ve sněžení a při obtížné volbě mazání, ale dojel jsem ho z mého hlediska úspěšně, v limitu dvanácti hodin. Tím jsem si splnil svůj hlavní cíl i sen. Byl to doslova životní zážitek, na který nelze zapomenout, a velká zkušenost, kterou mohu jen doporučit dalším zájemcům.



Již jen skutečnost, že jste součástí ohromného nepřehlédnutelného startovního pole o počtu téměř 16 000 lidí na lyžích, ve vás vyvolává nepopsatelné emoce a pocity silné sounáležitosti i jisté dávky hrdosti. 3000 pořadatelů nám i přes rozmary počasí připravilo výborné podmínky a vše fungovalo tak, jak mělo. Naplno jsem na občerstvovacích stanicích využíval kromě jiného i energeticky bohatou a vyhlášenou borůvkovou polévku a zřejmě včas jsem doplňoval potřebnou energii nejrůznějšími doporučenými vlastními a nabízenými přípravky.



Jistě i proto jsem se vyhnul a předešel krizím a snad jediným opravdu těžkým okamžikem byl pro mne střet s hrotem nepochopitelně vodorovně držené hůlky jakéhosi Švéda, který si upravoval na okraji tratě svoji výstroj. Nechtěně mne doslova bodl do boku mezi žebra v závěru první třetiny závodu.

Zvládl jsem to

Jinak vše probíhalo podle plánu a mé „taktiky". Dělal jsem všechno pro to, abych nezklamal sebe ani nikoho z ostatních, co mi u nás drželi palce. Přiznám se, že před závodem bych nikdy nevěřil, že vydržím jet více jak 70 km „soupaž", ale i vzhledem k příznivému profilu tratě to bylo reálné. A možná pochybnosti některých čtenářů vyvolám tvrzením, že jsem více jak 75 km jel na hladkých lyžích. Podobně jako mnozí další jsem poslední dvě hodiny dojížděl ve tmě, což v situaci, kdy téměř nevidíte stopu, poměrně hodně vyčerpává psychicky i fyzicky.



V každém případě jsem šťastně projel cílem v Moře, který jsem dosud znal pouze z televize. Po nedlouhé regeneraci a vyzvednutí diplomu jsem se spolu s kolegou a ostatními vrátil opět autobusem a trajektem do republiky. Zpáteční cesta po tak náročném závodě není vůbec jednoduchá, ale i to se dá přežít. Vasův běh rozhodně stojí za to! Zdeněk Mrkáček, zoolog, spisovatel