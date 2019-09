Jičín v prvním poločase navázal na skvělý výkon ze středečního duelu s Karvinou, se kterou na domácí palubovce remizoval 23:23 a první poločas v Novém Veselí vyhrál jasně 16:12, jenže po změně stran nedokázal udržet nastavené tempo a domácí dokázali výsledek utkání otočit. rozhodla především zpřesněná hra domácího týmu, kteří zvítězili zcela zaslouženě.

Pavel Hladík, trenér (Nové Veselí): „Jičín zahrál fantasticky první půli, kdy na nás byl výborně připravený a využil každé naší chyby, potrestal každou naši ztrátu. Hrozně si vážím druhé půle, kdy jsme jako nový tým ukázali obrovskou morálku.“

Petr Mašát, trenér (Jičín): „Byl to vlastně zápas dvou poločasů, tak zatím asi jako naše výkony v prvních dvou kolech - první poločas byl hodně špatný, druhý byl lepší, tak to samé jsme předvedli tentokrát v jednom zápase. První poločas jsme plnili, jak v obraně, útoku, tak přechodné fázi to, co jsme si představovali. Bohužel v druhém dějství jsme doplatili na naši nezkušenost.“