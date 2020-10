Východočeši naposledy vyhráli na palubovce Nového Veselí těsně 25:24. Přitom celý první poločas prohrávali a rozhodující branku zaznamenal kapitán Ondřej Šulc až šest vteřin před koncem utkání.

„Jsme rádi, že jsme vyrovnané utkání zvládli za dva body. Těší mě, že náš kapitán to vzal v závěru na sebe a duel rozhodl. Samozřejmě musím uznat dobrý výkon Veselí. Spravedlivě by si asi tu remízu zasloužili, ale jak říkám, je to sport a my musíme být rádi za body,“ hodnotil utkání jeden z trenérů Jičína Aleš Babák. Ronal měl v sobotu cestovat k utkání do Zubří, ale zápas by měl být vzhledem k pozitivnímu nálezu na Covid-19 uvnitř zuberského klubu odložen.

„Už nám od Zubří přišel požadavek na odložení zápasu, svaz sice ještě nerozhodl, ale téměř jistě se hrát nebude,“ řekl Babák. A nebude se hrát ani následující dva týdny. O tom rozhodla včera vláda.