Stane se tak až ve středu 29. května, kdy absolvují společný trénink s mladšími a staršími žáky jičínského klubu. Akce proběhne v případě příznivého počasí na venkovním hřišti „V Lipách“, začátek tréninku je naplánován na 18 hodin.

Hráči žákovských celků si budou moci zatrénovat s borci, kteří obsadili v nejvyšší domácí soutěži skvělé čtvrté místo. To by pro ně mělo být správnou motivací do další tréninkové píle s vidinou, že jednou převezmou házenkářské žezlo od svých vzorů.

Po skončení tréninku obdrží žáci na památku plakát současného týmu mužů. Celá akce je veřejně přístupná, v případě nepříznivého počasí bude přesunuta do městské sportovní haly. (hbc)