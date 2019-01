Jičín - V Liberci v Rochlicích se konal 6. ročník turnaje v judu Podještědské novoroční poprání. Za oddíl SKP Judo Jičín startovalo sedm dětí. Jičíňáci vybojovali čtyři zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.

Ilustrační foto. | Foto: Věra Pajková

Výsledky jičínských závodníků - kategorie U11:

Jirásková Darina - 1. místo ve váze do 34 kg

Kratochvíl Miroslav - 2. místo ve váze do 37,1 kg

Dolanský Matěj - 1. místo ve váze do 34,2 kg

Egrt Jan - 1. místo ve váze do 32,5 kg