V kategorii do 90 kg obhajoval loňské stříbro Petr Matějka. Petr podal velmi dobrý výkon, ale v semifinále nestačil na reprezentanta ČR v kategorii juniorů Meška z USK Praha a podlehl mu až v golden score. V boji o bronz však nezaváhal a svého soupeře Trojnara z Hranic jasně porazil v boji na zemi držením před časovým limitem a získal tak do své sbírky již třetí cenný kov.

V kategorii do 100 kg se představil Jakub Krejčík. Na úvod soutěže však narazil na favorizovaného reprezentanta ČR Davida Klammerta z Judoklubu Olomouc, mistra Evropy do 23 let. Kuba statečně vzdoroval, ale na svého soupeře nestačil. V opravných bojích však nezaváhal, poté se představil ve finálovém bloku v boji o bronz. Zde jej čekal juniorský reprezentant Matyáš Rejchrt z USK Praha. Ač nebyl v utkání favoritem, bylo vidět, jak moc chce svou první medaili v kategorii seniorů. Po oboustranně opatrném začátku hezky provedenou technikou sumi gaeši a následným držením zvítězil před časovým limitem a získal tak zaslouženě bronzovou medaili!

V kategorii do 66 kg se představil junior Tadeáš Čeřovský. Tadeáš na úvod porazil krásnou technikou seoi nage plzeňského Hradila, ale poté podlehl reprezentantovi Kovářovi z Judoklubu Olomouc. V opravných bojích již ale nezaváhal a ve svém prvním souboji o medaili v kategorii dospělých narazil na zkušeného Šatánka z Hranic. Tadeáš se v úvodu utkání dopustil chyby v boji na zemi a soupeři podlehl držením. Páté místo na mistrovství ČR mezi dospělými je však jeho dosavadním největším sportovním úspěchem. (ml)