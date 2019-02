Jičín – Sportovní svátek čekal příznivce jičínských házenkářů v sobotní podvečer, když na palubovku městské sportovní haly zavítal šampión posledních dvou ročníků extraligy, celek Talentu Plzeň.

Domácí byli povzbuzeni plným bodovým ziskem z úvodní dvou duelů, chtěli favoritovi jeho úlohu co nejvíce znepříjemnit a vrátit mu poslední domácí jednogólovou porážku, která stála Jičínské v loňském ročníku postup do play-off. Domácí nastoupili do zápasu se stejnou sestavou jako v úvodních dvou kolech, jedinou výjimkou byla absence nemocného Groha.



Co rozhodlo

HBC Ronal Jičín – Talent M.A.T. Plzeň 24:20 (12:11). Házenkáři Jičína se ujali vedení hned v první minutě zásluhou aktivního Čurdy, ovšem Plzeňští odpověděli dvěma přesnými zásahy a prakticky určili ráz prvního poločasu. Jičínská obrana pracovala poměrně spolehlivě, častokrát dokázala „dostat" házenkáře hostí do pasivity, ovšem s těmito situacemi si věděl rady kanonýr Plzeňských M. Škvařil. Jeho projektily si velmi často nacházely cestu za záda gólmana Veverky, jehož v průběhu první půle vystřídal Machalický. Plzeňští si tak díky brankám Škvařila neustále udržovali jedno až dvougólový náskok. Závěr úvodního dějství ale vyšel výsledkově lépe domácím a ti se zásluhou šťastné trefy brankáře Machalického ujali po dlouhých minutách vedení, stav 12:11 dával do druhého dějství naděje na bodový zisk.



Pokud si snad někdo z příznivců v hale myslel, že závěr poločasu zanechá na házenkářích plzeňského Talentu negativní stopy, mýlil se. Taktovky se opět chopili nejlepší hráči hostí, Tonar a M. Škvařil. Jičínští drželi se soupeřem herně krok, zaostávali ale v koncovce. Na přelomu poloviny druhého dějství se hosté trefili třikrát v řadě, odskočili na 16:20 a s jičínskými vyhlídkami na bodový zisk to vypadalo „černě". Logicky pak následoval time-out a domácí se po něm nadechli k obrovskému a nutno říci málo vídanému obratu. Osm branek Jičína v řadě a žádná na straně Plzně pak znamenalo otočení výsledku na 24:20!



Jičínská sportovní hala byla ve varu. Na jedné straně obrovská radost z cenného skalpu, na straně druhé zklamání ze ztráty dobře rozehraného střetnutí. Házenkáři jičínského Ronalu si za nesmírnou vůli po vítězství dva body zasloužili. Nezlomili se v momentě, kdy to s nimi nevypadalo příliš „růžově" a nakonec slavili úspěch. Domácí opět podržela skvělá defenzíva, kde úřadovali Rychna, Bareš, Hlava, v určitých fázích i Drbohlav a Zeman. O práci obrany výmluvně hovoří skutečnost, že hosté nevstřelili v posledních patnácti minutách ani jediný gól!

V poslední čtvrtině zápasu přišly zákroky gólmana Machalického, které do té doby scházely. Jičínský brankář měl navíc podíl na výhře i díky brance ze závěru poločasu. V útoku si v první půli počínal velmi aktivně Čurda, výborný zápas odehrál Loskot, jenž svému předchozímu klubu vstřelil čtyři branky. Zodpovědnost na sebe bral Šulc, jenž zaznamenal v závěru dvě důležité trefy. Hrdinou koncovky se potom stal rovněž čtyřgólový Kubík. Pochvalu ale zaslouží všichni hráči, celý tým podal kolektivní výkon podpořený obrovskou obětavostí a touhou po vítězství.



Fakta: Rozhodčí: L. Frieser, Kavulič. Sedmičky: 2/1 – 2/1. Vyloučení: 3 – 7. Sestava a branky HBC Ronal Jičín: Veverka, Machalický 1 – Čurda, Loskot a Kubík po 4, Šulc 4/1, Hlava 2, Zeman, Krahulec, Rychna, Drbohlav a Skopal po 1, Bareš, Král, Kolc. Diváci: 630. Sled branek: 1:0, 1:2, 2:4, 5:7, 8:8, 10:11, 12:11, 13:13, 13:15, 16:17, 16:20, 20:20, 24:20. ⋌(hbc)