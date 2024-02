Uplynulý víkend reprezentovali jičínští sourozenci Jan a František Egrtovi Sportovní centrum mládeže Královéhradeckého kraje na mezinárodním turnaji Danish Open Cup 2024 v dánském Vejle. V konkurenci 14 zúčastněných států, mezi kterými nechyběla ani kolébka juda Japonsko a 124 zahraničních klubů, se jičínští judisté neztratili.

Jan Egrt na bronzovém stupni (první zprava). | Foto: Pavel Petřikov

V sobotu se v nádherné sportovní hale představil mladší ze sourozenců Jan v kategorii U18 do 50 kg, v neděli pak v kategorii U21 do 55 kg, i přesto, že je mu teprve 15 let.

V sobotní soutěži podal jičínský judista velmi dobrý výkon, když vybojoval bronzovou medaili. Postupně zvítězil nad soupeři z Polska, Rakouska a Finska, podlehl pouze pozdějšímu finalistovi z Nizozemí.

I v nedělních kláních se probojoval do finálového bloku a mezi výrazně staršími soupeři skončil pátý.

František po oba dny startoval v kategorii do 73 kg. V sobotu mezi muži, kde se mu tolik nedařilo a připsal si pouze dvě porážky, v neděli pak ve své kategorii U21 mezi juniory.

Zde se mu vedlo lépe, když s bilancí čtyř vítězství a dvou porážek, skončil na slušném 7. místě. Zvítězil nad soupeři z Finska, Švédska, SRN a Dánska, v úvodním kole podlehl smolně soupeři z Velké Británie, když téměř tři minuty v utkání vysoko vedl a v opravných mu vystavil stopku judista z Francie.

Oba bratři tak vzorně reprezentovali nejenom Královéhradecké SCM, ale i mateřský klub a město Jičín.

SKP JUDO Jičín, z.s. děkuje za podporu všem svým podporovatelům.

- Milan Letošník