BASKETBAL

1. liga žen: Sokol Nová Paka – SK UP Olomouc 58:40 (34:18). Nejvíce bodů: Borůvková 11, P. Jislová 10 – Horáková 12. Sokol Nová Paka – Gambrinus Brno B.77:60 (38:33).





KUŽELKY

1. liga žen: SKK Jičín – Spartak Přerov 7:1 (3198:2972), nejvíce M. Hrdinová 554 – Z. Pěchová 544.

2. liga mužů: SKK Jičín – Konstruktiva Praha 1,5:6,5 (3140:3171), Josef Vejvara 544 – Borkovec 572.

3. liga mužů: Konstruktiva Praha C – SKK Jičín B 6:2 (3206:3112), Rusin 597 – Louda 551.





FOTBAL



Okresní přebor přípravek, výsledky zápasů 5. kola: Hořice – Kopidlno 4:1 (2:0), J. Kuneš 2, P. Petr, Ruml – T. Zedek. Chomutice – Milíčeves 2:3 (2:1). O. Jezbera, M. Plítek – O. Bureš 2, Doležal. Stará Paka – Lužany 5:3 (1:1), D. Vinklářová 2, T. Adam, T. Hák, J. Pour – M. Vít 2, M. Hofman. Libáň – Žlunice 0:9 (0:6), Szamko 5, Bílek 3, Bystroň. Sobotka – Staré Místo 5:0 (3:0), Novák, Škaloud, Stoklasa, Prokorát, Balcar. Robousy – Železnice 1:3 0:2), Tomáš Rejman – Michal Karban 2, Tomáš Khun.

1. Jiskra Hořice⋌5 0 0 37: 4 15

2. SK Sobotka⋌4 1 0 19: 3 13

3. Stará Paka⋌4 0 1 29:12 12

4. TJ Kopidlno⋌3 1 1 16: 6 10

5. TK Žlunice⋌3 0 2 16: 7 9

6. Železnice⋌2 0 2 6: 6 6

7. Lužany⋌2 0 3 15:23 6

8. Chomutice⋌1 0 4 8: 8 3

9. FC Milíčeves⋌1 0 3 10:18 3

10. Robousy⋌1 0 4 7:16 3

11. Staré Místo⋌1 0 4 8:33 3

12. Libáň⋌1 0 4 3:38 3



1. A třída žáků, starší: FK Chlumec n. C. – 1. FK Nová Paka 4:0 (1:0). Mladší: FK Chlumec n. C. – 1. FK Nová Paka 0:4 (0:2), Mentus, Samler, Skrbek,Jirásko.









VOLEJBAL

Okresní přebor žactva: Miletín – Hořice 2:0, Vysoké Veselí – Lázně Bělohrad 1:2, Miletín – Vysoké Veselí 2:0, Hořice – Lázně Bělohrad 2:0, Miletín – Lázně Bělohrad 2:0, Hořice – Vysoké Veselí 0:2..

1. Miletín⋌3 3 0 6:0 6

2. Vysoké Veselí⋌3 1 2 3:4 4

3. Hořice⋌3 1 2 2:4 4

4. Lázně Bělohrad⋌3 1 2 2:5 4

Okresní přebor žen: Sokol Libáň – TJ Jičín B 0:3 (20:25, 21:25, 17:25).